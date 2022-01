Die Kunst der Öffentlichkeit - Spielräume der Zukunft Stand: 21.01.2022 17:11 Uhr 2022 wird ein besonderes Kunstjahr. Es könnte sogar über die Zukunft der Kunst entscheiden: Behält sie die Bedeutung, an die wir alle uns gewöhnt hatten?

von Kia Vahland

2022 ist ein ganz großes Kunstjahr, mit der documenta in Kassel und Biennalen in Venedig, Berlin, Lyon, Istanbul und Pristina. So viel Gegenwartskunst in kurzer Zeit ist immer aufregend, dieses Mal erscheint es aber auch ein bisschen unwirklich. Da ist man zwei Jahre lang kaum gereist, hat bestenfalls die Museen der näheren Umgebung besucht, saß im Homeoffice am Computer, alle Vernissagen waren abgesagt. Und dann jetzt: Großereignisse? Menschen, Werke, Reize, überall? Geht das überhaupt noch?

Nun, so unbeschwert, auch ganz so voll wie früher wird es wohl nicht werden. Schließlich sind die vielen Touristen noch nicht zurück, außer in Venedig vielleicht. Museen und Ausstellungshäuser in ganz Europa litten unter der Pandemie, ihnen kam das Geld abhanden und die Aufmerksamkeit auch. Der Kunsthandel verlagerte sich weg von den Messen und Galerien hin zu Privatverkäufen, Onlineangeboten und Auktionen. Überall fragen sich Kuratorinnen, Museumsleute, Galeristen und Künstlerinnen: Kommt das Kunstleben zurück, wird es so quirlig wie einst? Wird es wieder Debatten, Entdeckungen und schnell wechselnde Trends geben? Werden reiche Sammlerinnen noch auf Vernissagen in alten Fabrikhallen mit Low-Budget-Künstlern ins Gespräch kommen? Oder separieren sich Marktkunst und Kuratorenkunst nun endgültig? Werden öffentlich geförderte Häuser und Veranstaltungen langfristig genügend Geld haben, oder schmeißen künftig Privatmuseen die Parties? Entscheiden dann wenige Vermögende alleine, was zu sehen ist? Wird die Bildende Kunst überhaupt noch eine Rolle in der Gesellschaft spielen? Oder begnügen die Leute sich bald mit Instagram, Videospielen und TV-Serien?

Bleibt Kunst eine öffentliche Angelegenheit?

So ist der Blick auf das Kunstjahr 2022 auch ein sorgenvoller. Es ist ein Kippmoment. In diesem Jahr könnte sich entscheiden, ob Kunst eine wirklich öffentliche Angelegenheit bleibt - oder ob sie zum Privatvergnügen weniger Privilegierter wird, die einander beeindrucken möchten mit Besitz, Wissen und Geschmack. Möglich ist aber auch noch etwas anderes: dass nämlich aus dem pandemischen Vakuum heraus etwas Neues entsteht.

Darauf hofft vor allem das Kuratorenteam der documenta 15, die am 18. Juni startet. Ruangrupa heißt das indonesische Kollektiv, das diese Ausgabe der Weltkunstschau in Kassel verantwortet. Erstmals ist es eine Gruppe, deren Mitglieder gleichberechtigt antreten. Und das ist auch schon das Konzept: teilen, zusammenhalten, einander inspirieren und helfen. Sie nennen das Lumbung. Im Indonesischen meint das Wort einen Reisspeicher, der gemeinschaftlich bewirtschaftet wird. Ruangrupa wollen den Europäern zeigen, wie man Vorräte und Ressourcen gemeinsam nutzt. Dazu gehört auch, dass sie nicht auf Geldspenden von privaten Galerien setzen, sondern Künstlerinnen und Künstler ermutigen, sich gegenseitig zu unterstützen. Das klingt ein wenig utopisch, zumindest aber anders als bisher im Kunstsystem und im kapitalistischen Wirtschaften üblich.

Sehnsucht nach einer neuen gemeinschaftlichen Erfahrung

Es könnte Ruangrupa ergehen wie Papst Franziskus, der auch nach Europa kam, um der Nordhalbkugel Gemeinsinn beizubringen, und sich dann doch in verkrusteten Strukturen verfing. Allerdings spielt die aktuelle Lage dem Kuratorenkollektiv in die Hände: Selten war das Land so verunsichert wie nach zwei Jahren Coronakrise. Nie war das Bedürfnis so groß, Dinge auch einmal anders zu sehen und zu machen. Das Publikum des Jahres 2022 sucht womöglich nicht das einsame Genie, sondern eine neue gemeinschaftliche Erfahrung, die für einen Moment aus dem Zweck- und Konsumdenken des Alltags befreit.

Es wird sich zeigen, ob dabei eine sinnenfreudige Publikumsschau voller An- und Einsichten herauskommt oder doch eher ein langer, unergiebiger Diskussionsabend in der WG-Küche. Auch politisch ist noch unklar, wohin die Reise mit Ruangrupa geht. Ein eingeladenes palästinensisches Künstlerkollektiv vertritt massiv israelkritische Positionen. Ruangrupa haben sich gegen jeden Antisemitismus ausgesprochen und werden ein Forum zu dem Thema anbieten. Ob diese Aussprache hilft oder sich am Ende doch antiisraelische oder sogar antijüdische Ressentiments in die Ausstellung schleichen, das muss sich zeigen.

