Stand: 01.04.2025 14:14 Uhr Autorin Marion Brunet bekommt Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis

Die französische Autorin Marion Brunet wird in diesem Jahr mit dem Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis ausgezeichnet. Er ist mit umgerechnet 460.000 Euro dotiert. Das gab die Preisjury der weltweit größten Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur in Stockholm bekannt. Von der Jury heißt es, Brunet beleuchte drängende soziale Themen und zeichne einfühlsame Porträts von benachteiligten Gruppen und revoltierenden jungen Menschen - gerade in einer zunehmend materialistischen und bedrohlichen Welt. | Sendebezug: 01.04.2025 14:00 | NDR Kultur