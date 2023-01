Stand: 21.01.2023 08:53 Uhr Ausstellung in Lüneburg zeigt Druckgrafiken Heinz Macks

Heinz Mack und Otto Piene gründeten nach dem Zweiten Weltkrieg die Zero-Bewegung, die sich als Neuanfang der Kunst verstand. In ganz Europa schlossen sich ihnen etwa 40 Künstler an, darunter Günther Uecker. Nun wird Macks druckgrafisches Werk in einer kostenlosen Ausstellung der Lüneburger Kulturbäckerei präsentiert. Zu sehen sind neben farbintensiven Linolschnitten, Metallarbeiten, Skulpturen und Siebdrucken auch das Sahara-Projekt, das in 13 Stationen die dortigen Lichtverhältnisse widerspiegelt. Untermalt wird die Ausstellung mit Musik von Pink Floyd.