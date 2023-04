Stand: 11.04.2023 08:30 Uhr Andreas Meyer: Ehemaliger Kieler Operndirektor ist tot

Wie das Theater Bonn am Ostermontag zuerst vermeldete, ist deren Operndirektor Andreas K.W. Meyer überraschend gestorben. Der Musiker starb am Karsamstag, 8. April, im Alter von 64 Jahren an Herzversagen. Der gebürtige Bielefelder war seit der Spielzeit 2013/2014 in Bonn tätig. Zuvor arbeitete er etwa von 1993 bis 2003 an der Oper Kiel. Sein besonderes Augenmerk galt "der Wiederbelebung zu Unrecht in Vergessenheit geratener Werke der Opernliteratur", schrieb das Theater Bonn. In Kiel sorgte er mit Wiederaufführungen von Franco Alfanos "Cyrano de Bergerac und Richard Strauss' "Die Liebe der Danae" für deren Wiederentdeckung. | Sendebezug: | 11.04.2023 12:30 | NDR 1 Welle Nord