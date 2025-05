100 Jahre plattdeutsches Hörspiel: Radiogeschichte mit "Doggerbank" Stand: 16.05.2025 12:00 Uhr Am 1. Mai 1925 wurde erstmals ein plattdeutsches Theaterstück im Radio gesendet, das gezielt für den Rundfunk bearbeitet worden war: "Doggerbank" von Gorch Fock. Es war ein Meilenstein für das Hörspiel im Norden.

von Christoph Ahlers

Im Jahr 2024 wurde ein besonderes Jubiläum gefeiert: 100 Jahre Radio in Norddeutschland. Die Nordische Rundfunk AG (NORAG), der Vorläufer des heutigen NDR, ging am 2. Mai 1924 erstmals auf Sendung - ein Ereignis, das den Norden medial veränderte. Von Beginn an spielte Plattdeutsch im Radio eine zentrale Rolle. Die NORAG gründete früh die Hans-Bredow-Schule für das Niederdeutsche und ab September 1924 auch die Niederdeutsche Funkbühne. Doch wann entstand eigentlich das erste plattdeutsche Hörspiel - nicht als Theateraufführung, sondern als echtes Rundfunkstück?

AUDIO: "Wi snackt Platt: 100 Johr Höörspeel, Paul un Emma, Momsen un Annie Heger" (30 Min) "Wi snackt Platt: 100 Johr Höörspeel, Paul un Emma, Momsen un Annie Heger" (30 Min)

Theater im Dunkeln: Erste Funkbühne 1924

Am 5. September 1924 begann die Geschichte der plattdeutschen Funkbühne - mit dem Stück "Doggerbank" von Gorch Fock. Doch was zunächst gesendet wurde, war noch kein echtes Hörspiel, sondern eher Theater im Dunkeln. Das Mikrofon stand auf der Bühne, die Schauspieler führten das Stück in voller Kostümierung auf, wie im Theater. Ein echtes Hörspiel, für das Radio geschrieben, ist jedoch auf das Hören ausgerichtet - mit rein sprachlichen und akustischen Mitteln.

Das erste hochdeutsche Hörspiel war "Zauberei auf dem Sender", gesendet am 24. Oktober 1924. Damals wurde noch alles live übertragen. Eine Aufzeichnung war technisch nicht möglich - entsprechend existieren keine Mitschnitte aus der Anfangszeit. Doch das Deutsche Rundfunkarchiv konnte durch Programmhefte und Rezensionen viele dieser frühen Sendungen rekonstruieren.

Plattdeutsch fürs Wohnzimmer - aber noch nicht hörspielgerecht

Die plattdeutsche Funkbühne kam beim Publikum gut an. Regelmäßig wurden Stücke wie "Mudder Mews", "De Fährkrog" oder "Doggerbank" gesendet. "Die plattdeutschen Hörspiele damals, das war 'ne ganz große Sache, nicht wahr? Da haben wir manche Sachen zehn Mal gehört, immer wieder der ‘Fährkroog’ damals, nicht wahr, de ‘Stratenmuskant’, diese Sachen, das war ganz groß", erinnerte sich später ein Hörer der ersten Stunde an die erste Zeit des Niederdeutschen Hörspiels.

Doch gerade umfangreiche Produktionen - wie etwa ein Stück über die Schlacht bei Bornhöved mit über einem Dutzend Rollen - waren im Radio schwer verständlich. Es war klar: Das Theater musste sich den Anforderungen des Radios anpassen.

Der Durchbruch: "Doggerbank" als Sendespiel 1925

Am 1. Mai 1925 gelang ein erster Schritt in diese Richtung: Wieder wurde "Doggerbank" gesendet - diesmal jedoch nicht als Bühnenstück, sondern als Sendespiel, unter der Regie von Hans Böttcher, dem damaligen NORAG-Spielleiter. Er bearbeitete das Stück gezielt fürs Radio als Sendespiel - eine Form, die erstmals als plattdeutsches Hörspiel gelten kann. Mit dabei: Sprecher Hans Langmaack, eine der prägenden Stimmen der frühen Jahre. "Was für eine Lust war es, unter der Führung Dr. Hans Böttchers die großen klassischen niederdeutschen Dramen mitgestalten zu dürfen? [...] Un Ji köönt mi dat glöven, leve Tohörers: Plattdüütsch spelen, Plattdüütsch vörlesen - dat is mien Best! Dor röögt sik mien Buernbloot!" Langmaack übernahm in der Folge zahlreiche Rollen und wurde zur plattdeutschen Stimme der NORAG.

Originalhörspiele: Der nächste Schritt

Hans Böttcher wollte mehr, als nur Bühnenstücke zu adaptieren. Früh ermutigte er plattdeutsche Autorinnen und Autoren, eigene Hörspiele zu schreiben. Doch es dauerte weitere fünf Jahre: Erst 1930 lieferte Ludwig Hinrichsen aus Kappeln mit "Storm öwer See" das erste plattdeutsche Originalhörspiel. Auch das wurde live gesendet - eine Aufnahme existiert nicht. In einem Interview aus dem Jahr 1950 erinnerte sich Hinrichsen: "Ja, ja, ich glaube sogar, dass ich das erste Hörspiel geschrieben habe."

Erhaltene Tonaufnahmen ab 1932

Erst ab 1932 existiert die erste erhaltene Tonaufnahme eines plattdeutschen Hörspiels: "Reinke de Voss" von Hans Balzer. Darin zu hören: Hans Böttcher als Sprecher - und viele prominente Stimmen der damaligen Zeit, darunter Otto Mensing als König Nobel, Aline Bussmann als Königin, Richard Ohnsorg als Grimbart der Dachs - und viele mehr.

"Dat weer op en Pfingstedag, dat man de Wohlde un de Felde sacht gröne stahn mit Loof un Gras [...] De Dag war schöön... Un dat Wedder kloor!" Hans Böttcher in "Reinke de Voss"

Von da an finden sich zahlreiche plattdeutsche Produktionen aus den 1930er-Jahren im Archiv - bis diese unter dem "Großdeutschen Rundfunk" ab 1939 nicht mehr vorgesehen waren.

Neuanfang nach dem Krieg

Das erste niederdeutsche Hörspiel nach dem Krieg war "Stratenmusik "von Paul Schurek, gesendet am 8. Juli 1946. Auch hiervon ist nur der Sendetermin überliefert.

Heute ist das plattdeutsche Hörspiel fester Bestandteil des NDR-Kulturangebots - in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt.

