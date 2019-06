Stand: 12.06.2019 14:38 Uhr

Glückstadt feiert die Matjes-Party

Großes Fest für einen kleinen Fisch: Von Donnerstag an feiert Glückstadt den Start in die neue Matjes-Saison. Zum Auftakt werden beim traditionellen Matjesanbiss am Nachmittag Probehäppchen auf dem historischen Marktplatz herumgereicht. Geladene Gäste und Besucher dürfen die Heringsspezialität des Jahrgangs 2019 als Erste verkosten.

Konzerte, Schiffsschau und Fahrradmeile

Bis Sonntagabend geht es weiter mit viel Livemusik von Pop bis Shanty und Jazz auf zwei Bühnen - davon eine am Hafenkopf auf dem Wasser. Außerdem haben die Veranstalter am Wochenende am Binnenhafen eine Open-Ship-Meile mit traditionellen und modernen Schiffen zum Anschauen und Mitfahren sowie am Sonnabend und Sonntag einen großen Flohmarkt organisiert. Die jüngsten Besucher können beim Kinderprogramm auf dem Kirchplatz spielen und toben. In der Großen Deichstraße gibt es am Sonntag eine Radmeile mit Informationen zum Thema Fahrrad, E-Bike und Radtouren. Bereits am Freitag startet um 18.01 Uhr das beliebte Glückstädter Entenrennen mit mehr als 2.000 Quietscheenten auf dem Fleth.

Hafenquerung und anderer Wasserspaß

An den Nachmittagen steht Wasserspaß auf dem Programm: Bei der sogenannten Hafenquerung im Binnenhafen versuchen sportliche Teilnehmer am Sonnabend ab 15 Uhr auf aneinander gebundenen Schlauchbooten trockenen Fußes vom einem zum anderen Ufer zu gelangen. Am Sonntag ab 11 Uhr müssen Fun-Sportler beim Wett-Wriggen den Hafen im Stil von Gondolieri überqueren. Um 13 Uhr beginnt die Plattschaufel-Regatta auf Flößen aus Fässern und mit handelsüblichen Schaufeln als Paddel. Deutlich bequemer sind Fahrten mit einer Draisine vom Hafenkopf zur Alten Mühle, die am Sonnabend und Sonntag angeboten werden. Über das gesamte Programm der Matjeswochen informiert das Tourismus Management.

Matjes in allen Varianten

Star und Mittelpunkt des Festes bleibt der eingelegte, silbrig glänzende Hering. An den Ständen der Matjes-Meile können Besucher die Fischspezialität in vielen Varianten probieren und sich von Profis zeigen lassen, wie man Matjes filetiert. Besonders beliebt ist bei vielen Gästen die klassische Zubereitung als Fischbrötchen mit Zwiebeln.

Glückstädter Matjes - Delikatesse mit Tradition

Tipps zur Anreise Die Innenstadt ist während der Veranstaltung für Pkw gesperrt,

Gratis-Parkplätze am Ortsrand (etwa 15 Gehminuten ins Zentrum), zentrumsnahe Parkplätze gegen Gebühr



Fähre

Zwischen Wischhafen und Glückstadt pendelt eine Fähre tagsüber alle 30 Minuten.



Shuttle-Bus (kostenpflichtig)

Sonnabend und Sonntag (9-19 Uhr) vom Fähranleger ins Zentrum



Bahn

Nord-Bahn auf der Strecke Hamburg-Itzehoe, DB auf der Strecke Hamburg-Sylt



Mit dem Schiff

Mehrere Schiffe fahren am Sonnabend und Sonntag von Hamburg nach Glückstadt und zurück. Infos und Preise bei den Veranstaltern.

Die Glückstädter Matjeswochen beginnen immer erst im Juni - anders als viele Matjesfeste, die früher im Jahr stattfinden. Denn bis zum Frühsommer haben Heringe etwas mehr Fett angesetzt und schmecken besser. Bis in die 1970er-Jahre wurden sie während der Rückfahrt der Fangschiffe von den Heringsgründen an Bord verarbeitet. Seit 1976 gibt es jedoch in der Elbe-Stadt keine eigene Kutter-Flotte mehr.

Der Glückstädter Matjes stammt heute aus traditioneller Handarbeit und wird von zwei örtlichen Produzenten nach überlieferten Rezepten hergestellt. Echter Matjes entsteht aus etwa fünf Jahre alten, nicht geschlechtsreifen Heringen, deren Köpfe und Innereien bis auf die Bauchspeicheldrüse entfernt werden. Danach kommt der Fisch mit Haut, Gräten und Salz für eine Woche zur Reifung in ein Holzfass. Ein Enzym aus der Bauchspeicheldrüse verwandelt den Hering zusammen mit dem Salz in einen Matjes und gibt ihm den typischen Geschmack. Anschließend wird der Glückstädter Matjes von Hand gesäubert und filetiert. Dänische und holländische Großproduzenten hingegen stellen meist keinen echten Matjes her, sondern - unter Zusatz von Enzymen, die die Reifung beschleunigen - einen Hering nach Matjesart.

