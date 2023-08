Mutterpass: Funktion und Bedeutung der Abkürzungen

Seit dem 1. Januar 2022 ist der E-Mutterpass Teil der elektronischen Patientenakte (epA). Den an der Vorsorge beteiligten Arzt- und Hebammenpraxen könne die Patientin über die epA-App den Zugriff auf den E-Mutterpass für einzelne Untersuchungen oder über die gesamte Zeit der Schwangerschaft gewähren, so das staatliche Gesundheitsportal gesund.bund.de. Wie auch bei der elektronischen Patientenakte entscheide die Patientin selbst, wer auf ihre Daten zugreifen darf und wie lange. Alle Dokumente sind Ende-zu-Ende verschlüsselt, so gesund.bund.de. Die Digitalisierung dauert bislang jedoch an, noch sind nicht alle wichtigen Stellen, von der Gynäkologin bis zur Hebamme, mit der notwendigen Technik zur Nutzung des E-Mutterpasses ausgestattet. sodass die Wahl zwischen Papierform und E-Mutterpass bislang in der Regel zugunsten des klassischen Heftes ausfällt.