Manuela Tavares Stand: 28.08.2023 13:12 Uhr Dr. Manuela Tavares de Sousa ist die Expertin im Podcast "Tatsächlich schwanger - Alles, was ihr jetzt wissen müsst". Sie klärt auf Grundlage aktueller Studien über wichtige Themen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf.

Manuela Tavares arbeitet als Pränataldiagnostikern im Pränatalzentrum Hamburg und Humangenetik im Gynaekologicum Hamburg. Außerdem ist sie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin als Oberärztin tätig. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Perinatalmedizin, also der Betreuung von Risikoschwangerschaften. Sie unterstützt jedes Jahr zahlreiche Menschen bei ihrer spannenden und emotionalen Reise zum Elternwerden.

Erfahrungsschatz für werdende Eltern

Dank ihrer DEGUM Stufe II-Qualifikation kann Manuela Tavares feindiagnostische Ultraschalluntersuchungen durchführen, um Verdachtsmomenten aus der Schwangerschaftsvorsorge nachzugehen. Oft kann sie die Eltern beruhigen und schnell Entwarnung geben. Mit ihrer Expertise erkennt sie aber auch Risiken für Mutter und Kind und ermöglicht die richtige Behandlung und weitere Begleitung.

Zuversicht beim großen Abenteuer Baby

Der Ärztin ist es ein besonderes Anliegen, ihren Patientinnen über die medizinische Seite hinaus eine positive Haltung in der aufregenden Zeit der Schwangerschaft mit auf den Weg geben. Wer schon einmal eine Ultraschalluntersuchung mit Babybauch hatte, kennt es vielleicht: Schon ein Stirnrunzeln der Gynäkologin bei der Untersuchung löst Sorgen um das Ungeborene aus.

Manuela Tavares möchte Schwangeren deswegen Ängste nehmen und ihnen sowohl während ihrer Untersuchung als auch darüber hinaus Zuversicht vermitteln. Es gebe ein wunderbar bestärkendes Zitat von Pippi Langstrumpf, das sie sehr möge, erklärt die Ärztin, diese positive Grundhaltung würde sie werdenden Eltern gern mit auf den Weg geben:

"Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe!" Pippi Langstrumpf - Romanfigur von Astrid Lindgren

Selbstbestimmt durch die Schwangerschaft

Durch ihre langjährige Tätigkeit verfügt Manuela Tavares über einen großen Erfahrungsschatz, den sie gern im Podcast "Tatsächlich schwanger - Alles, was ihr jetzt wissen müsst" mit werdenden Eltern teilen möchte. "Ich möchte mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen und dazu beitragen, dass jede Schwangere informiert und selbstbestimmt durch die Schwangerschaft gehen kann."

Den Podcast Tatsächlich schwanger mit Tim Winterscheid, Lucie Kluth und Dr. Manuela Tavares de Sousa gibt es immer donnerstags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Priv. Doz. Dr. med. Manuela Tavares de Sousa, Gynäkologin und Pränataldiagnostikerin Manuela Tavares ist im Pränatalzentrum Hamburg und Humangenetik im Gynaekologicum als ärztliche Partnerin im Bereich der Pränataldiagnostik tätig.

Außerdem arbeitet sie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) als Oberärztin in reduzierter Anstellung.

Sie ist die wissenschaftliche Beraterin unseres Podcasts Tatsächlich schwanger - Alles, was ihr jetzt wissen müsst

Der Podcast "Tatsächlich schwanger - Alles, was ihr jetzt wissen müsst" startet am 31. August. Neue Folgen gibt es immer donnerstags in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwangerschaft