Lucie Kluth ist Journalistin und Host des NDR Wissenschaftspodcasts Synapsen. Sie ist Mutter eines Sohnes und lebt mit ihrer Familie im ländlichen Mecklenburg-Vorpommern.

Gemeinsam mit Tim Winterscheid und Dr. Manuela Tavares widmet sie sich im Podcast Tatsächlich schwanger um Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach.

Informationen zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Baby gibt es reichlich im Netz. Warum braucht es trotzdem den Podcast Tatsächlich schwanger?

Lucie: Klar findest du viele Informationen im Netz beispielsweise bei Unternehmen für Babyprodukte, aber die sehen alle immer gleich aus. Ich frage mich da oft: Wer schreibt da eigentlich von wem ab und wie aktuell sind die Daten? Wir sind ein journalistischer Podcast. Ich denke, das ist unser Benefit: Wir bieten aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und räumen auch mit Mythen auf - kompakt und verständlich.

Du bist selbst Mutter. Was war dein erster Gedanken als du erfahren hast, dass du schwanger bist?

Lucie: Ich war dreimal schwanger, davon zwei Fehlgeburten. Beim ersten Mal, da war ich so glücklich und gleichzeitig konnte ich es gar nicht glauben. Ich habe ja quasi 20 Jahre versucht, kein Kind zu bekommen, indem ich verhütet habe. Deswegen dachte ich auch, dass das gar nicht so schnell passieren kann. Ich war dann auch beim ersten Mal, trotz aller Freude, ein bisschen baff und überfordert.

Welcher Verzicht in der Schwangerschaft ist dir am schwersten gefallen?

Lucie: Wirklich schwer war es nur bei Rohmilchkäse. Da ich vorher keine Allergien oder ähnliches hatte, kannte ich das überhaupt nicht, sich einzuschränken. Ich fand es eher nervig, dass ich überhaupt darüber nachdenken musste, ob ich etwas darf wie beispielsweise darf ich das essen, das trinken oder diesen Sport machen?

Welcher Rat hat dich während der Schwangerschaft oder nach der Geburt am meisten genervt?

Lucie: Mich nerven bis heute fremde Menschen, am besten auf der Straße, die mein Kind ungefragt anfassen oder behaupten, es sei zu dünn angezogen. Warum machen Menschen das?

"Ich werde bei meinen Kindern alles anders machen, als meine Eltern!" - haben sicher viele gedacht, bevor sie selbst Eltern geworden sind. Was haben deine Eltern dann doch nicht so falsch gemacht?

Lucie: Dieser Gedanke ist erst mal nachvollziehbar, finde ich aber auch schwierig. Das klingt, als würde man sich ständig vergleichen, dabei möchte man ja seinen eigenen Weg gehen. Ich würde eher sagen, mach es anders, weil du es für richtig hältst. Aber zurück zur Frage: Meine Mutter war ein sehr offener und empathischer Mensch. Ich denke, das kann ich auch von mir behaupten und dafür bin ich ihr sehr dankbar.

Was sagst du Menschen, die denken, mit der Geburt des Kindes sei das eigene Leben vorbei?

Lucie: Also, erst mal: Ich lebe noch, juhu! Ja, das "Vor-Kind-Leben" ist vorbei, aber in das "Leben-Mit-Kind" kannst du auch Anteile deines alten Lebens einbauen. Hier gilt: Das braucht Zeit und spätestens jetzt musst du lernen, deine Bedürfnisse einzufordern oder nach Hilfe zu fragen. Wenn ihr zu zweit seid, dann schwört euch ein: Alles was nachts im Ärger gesagt wird, ist am nächsten Tag wieder vergessen!

Welches Lebensmotto möchtest du unbedingt an dein Kind weitergeben?

Lucie: Ich denke eher an Werte, die ich ihm gerne mitgeben möchte, unter anderem Empathie, Verbundenheit und Humor.

Welche drei Eigenschaften beschreiben dich am besten?

Lucie: neugierig, emotional, humorvoll

Was bringt dich nach einem stressigen Arbeitstag oder Ärger wieder runter?

Lucie: Immer noch am besten: Sport (früher Handball, momentan Fitness, hoffentlich mal wieder surfen).

Drei-Sterne-Restaurant oder Dönerbude?: Wenn ich es mir leisten könnte, das teure Restaurant!

Camping oder Cluburlaub?: Mit Kindern kommt man ganz schnell auf die Idee einen Cluburlaub zu buchen. Glaube aber, dass wir eher zum Camping tendieren.

Mode oder Musik?: Musik immer

Szenekneipe oder Sofa?: Bin aufs Land gezogen, da ist die beste Kneipe die eigene Küche und ganz nah am Sofa.

Sparen oder Shopping?: Sparen, um zu shoppen

Abwaschen oder Abtrocknen?: Abwaschen

Karaoke oder Kinderlieder?: Kinderlieder (natürlich sehr cool interpretiert)

Freibad oder Fitnessstudio?: Freibad, weil dann ja Sommer ist und Sommer lieben wir.

Club-Mate oder Cocktail?: Club-Mate (im Club)

Skipiste oder Surfspot?: Surfspot

Der Podcast "Tatsächlich schwanger - Alles, was ihr jetzt wissen müsst" startet am 31. August. Neue Folgen gibt es immer donnerstags in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.

