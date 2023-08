"Tatsächlich schwanger": Alles rund um die Geburt und die erste Zeit mit Baby

Der Schwangerschaftstest ist positiv - und jetzt? Mit dieser und vielen weitere Fragen setzen sich Schwangere bis zur Geburt auseinander. Was bedeuten die Abkürzungen im Mutterpass? Welche Untersuchungen sind zwingend notwendig und worauf sollte bei der Ernährung besser verzichtet werden?

Im Podcast "Tatsächlich schwanger - Alles, was ihr jetzt wissen müsst" mit Lucie Kluth und Tim Winterscheid gibt es ab Donnerstag, 31. August, die Antworten. Die beiden sind selbst Eltern und begeben sich auf eine Reise durch den Dschungel an Informationen zum Thema Schwangerschaft. An ihrer Seite ist Dr. Manuela Tavares, Gynäkologin und Oberärztin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Ihr Spezialgebiet ist die Pränataldiagnostik. Sie beantwortet alle Fragen rund um die Schwangerschaft, die Geburt und die Zeit danach aus medizinischer Sicht.