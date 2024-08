Stand: 16.08.2024 09:33 Uhr | vom Norddeutscher Rundfunk-Logo Mpox: Wie gefährlich ist das Virus?

In vielen Ländern weltweit und in Deutschland gab es seit dem Jahr 2022 Fälle von Mpox (von der englischen Bezeichnung "Monkeypox", früher Affenpocken genannt). Nach einem anfangs stärkeren Anstieg waren die Fallzahlen deutlich zurückgegangen. Bisher wurden in Deutschland insgesamt etwa 3.800 Fälle (Stand: 9.8.2024) an das Robert Koch Institut (RKI) übermittelt, der Großteil davon - etwa 3.700 Fälle - in 2022. Todesfälle gab es in Deutschland nicht.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen einer neuen Virusvariante in Afrika erneut die internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Konkrete Auswirkungen hat das zwar nicht, es soll aber die nationalen Behörden alarmieren. Das RKI rechnet mit weiteren Fällen in Deutschland, jedoch nicht mit einem starken Anstieg. Weder das RKI noch das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gehen aktuell von einer erhöhten Gefährdung in Deutschland beziehungsweise Europa aus. Auch Experten aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sagen, sie sähen hierzulande keine erhöhte Gefahr. Welche Symptome sind typisch für das Virus? Gibt es eine Impfung? Wie läuft die Übertragung und Ansteckung mit dem Virus ab? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

AUDIO: Mpox: WHO ruft internationalen Gesundheitsnotstand aus (2 Min) Mpox: WHO ruft internationalen Gesundheitsnotstand aus (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info l Nachrichten l 14.08.2024 l 23:17

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge