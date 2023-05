Heute live: Weltnichtrauchertag - So klappt's mit dem Aufhören Stand: 31.05.2023 06:00 Uhr Schluss mit dem Rauchen: Dieser beliebte Vorsatz ist oft nicht leicht umzusetzen. Welche Hilfsmittel gibt es und wie kann der Nikotinentzug langfristig gelingen? Sind E-Zigaretten oder Vapes weniger schädlich als Glimmstängel? Darum geht's im NDR Info live zum heutigen Weltnichtrauchertag.

Die Zahlen sind noch immer alarmierend: Weltweit sterben jährlich rund acht Millionen Menschen an Krankheiten, die durch Rauchen verursacht werden. In Deutschland sind es 127.000 Menschen im Jahr. Zum Vergleich: Das ist die Einwohnerzahl von Wolfsburg. Rauchen ist nach wie vor der größte vermeidbare Krebsrisko-Faktor. Und trotzdem: Es greifen wieder mehr Menschen zur Zigarette. Vor der Corona-Pandemie konsumierte etwa ein Viertel aller Erwachsenen Tabakprodukte - zurzeit ist es mehr als ein Drittel, wie die Deutsche Krebshilfe bestätigt. Und auch bei vielen jungen Leuten scheint das Rauchen wieder cool zu sein. Mehr als jeder Zehnte aus der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen greift zum Glimmstängel. Besonders beliebt bei Jugendlichen sind die nicht weniger gefährlichen elektronischen Zigaretten und E-Shishas.

Experte: "Rauchen ist über Jahre erlerntes Verhalten"

Experten vermuten mehrere Gründe für die gestiegene Zahl junger Raucherinnen und Raucher: Mit der Corona-Krise verbundene Ängste, fehlende Perspektiven, Frust und Einsamkeit. Für Heranwachsende sei der Konsum jeglicher Rauschmittel besonders gefährlich, aber auch Ältere nehmen Schaden durch das Rauchen.

Im NDR Info Livestream sprechen wir heute unter anderem mit dem Suchtmediziner Dr. Alexander Glahn von der Medizinischen Hochschule Hannover. "Rauchen ist ein über Jahre erlerntes Verhalten", sagt Glahn. Dieses könne aber auch wieder verlernt werden. Wie, das erklärt er hier auf ndr.de und bei NDR Info Facebook im Livestream - ab 17.10 Uhr.

Hohes Suchtpotenzial von Nikotin

Wer raucht, hat ein höheres Risiko seine Atemwege, Herz und Gefäße zu schädigen und an Krebs zu erkranken. Viele wissen das und kommen trotzdem nicht von der Zigarette los. "Nikotin ist einer der Stoffe, der am intensivsten Abhängigkeit herstellt. Das wird häufig unterschätzt", so Monika Lucki von der Suchthilfe bei der Caritas Hildesheim. "Rauchen ist lange Zeit eine gesellschaftlich akzeptierte Droge gewesen. Es ist verbunden mit ganz vielen Ritualen, Gewohnheiten, einem bestimmten Außenbild und Identitätsbildung. Das hat eine große Bindung."

Wer es schafft, nicht mehr zu rauchen, lebt nicht nur gesünder, sondern hat auch mehr Lebensqualität. Die Durchblutung von Organen und Muskulatur verbessert sich ebenso wie die Kondition sowie der Geruchs- und Geschmackssinn, die Haut wird schöner. Für Raucher, die oft krank sind, gibt es einen weiteren Anreiz: Das Immunsystem wird ohne Nikotin deutlich robuster gegen Infektionen. Und nicht zuletzt lässt sich viel Geld sparen.

Wie lange dauert der Entzug beim Rauchen?

Vielen Menschen fällt es schwer, von einem auf den anderen Tag mit dem Rauchen aufzuhören und nicht rückfällig zu werden. Wer die Zigarette weglässt, hat zunächst oft körperliche Entzugserscheinungen, die aber nach fünf bis sieben Tagen abklingen, wenn kein Nikotin mehr im Körper ist. Die psychische Abhängigkeit bleibt jedoch länger bestehen und kann jahrelang andauern. Suchthilfe-Expertin Lucki verfolgt deshalb in ihren Nichtraucherseminaren einen verhaltenstherapeutischen Ansatz, der die Veränderung von Gewohnheiten im Fokus hat. Zudem setzt sie auf eine Therapie mit Nikotinersatz und die Gruppenerfahrung der Betroffenen, mit anderen Menschen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.

Nikotinersatz kann in der ersten Phase helfen

Nikotinersatz in Form von Pflaster, Nasenpray, Kaugummi oder Tabletten kann für Menschen mit hoher Abhängigkeit hilfreich sein. Sie eignen sich auch für Raucher, die große Angst vor körperlichen Entzugserscheinungen haben. Nikotinersatz-Produkte können für eine Übergangszeit eine Krücke sein, so Lucki. Allerdings sollte vorsichtig dosiert werden und die Anwendung nicht zu lange erfolgen, auch wenn die Empfehlungen der Pharmaindustrie mitunter anders lauten. Der Nachteil ist nämlich, dass man sich auch vom Nikotinersatz wieder entwöhnen muss.

Tipps für den Rauchstopp

Schon Mark Twain wusste: "Mit dem Rauchen aufzuhören ist kinderleicht. Ich habe es schon hundertmal geschafft." Mit dem Rauchen Schluss zu machen und nicht wieder anzufangen, ist hingegen schwer. Voraussetzung für einen langfristig erfolgreichen Verzicht ist die Veränderung des eigenen Verhaltens und alter Gewohnheiten. Grundsätzlich gilt: Eine gesunde Ernährung, viel Bewegung und Entspannung können die Entwöhnung vom Rauchen erleichtern. Einige Strategien helfen dabei, von der Zigarette loszukommen.

Anderen davon erzählen : Hilfreich ist, mit anderen Menschen, etwa Arbeitskollegen, über das Vorhaben zu sprechen. Dadurch macht man eine Art Vertrag, das Umfeld kann dabei unterstützen.

: Hilfreich ist, mit anderen Menschen, etwa Arbeitskollegen, über das Vorhaben zu sprechen. Dadurch macht man eine Art Vertrag, das Umfeld kann dabei unterstützen. Freundeskreis einbeziehen : Hat man einen Freundeskreis von Rauchern, kann es helfen, ihn anfangs nicht zu treffen. Freunde sollten aber grundsätzlich einbezogen werden. Beispielsweise kann man sich im Freien verabreden oder der Freund oder die Freundin gehen zum Rauchen nach draußen.

: Hat man einen Freundeskreis von Rauchern, kann es helfen, ihn anfangs nicht zu treffen. Freunde sollten aber grundsätzlich einbezogen werden. Beispielsweise kann man sich im Freien verabreden oder der Freund oder die Freundin gehen zum Rauchen nach draußen. Typische Rituale vermeiden : Bestimmte Situationen triggern das Suchtgedächtnis: der morgendliche Kaffee, die Zigarette nach dem Essen oder nach dem Stress bei der Arbeit. In typischen Situationen, die das Rauchen auslösen, sollte sich jeder fragen: Was kann ich stattdessen machen? Statt im Auto auf dem Weg zur Arbeit zu rauchen, kann man etwas naschen, am besten Gesundes wie Äpfel und Möhrensticks.

: Bestimmte Situationen triggern das Suchtgedächtnis: der morgendliche Kaffee, die Zigarette nach dem Essen oder nach dem Stress bei der Arbeit. In typischen Situationen, die das Rauchen auslösen, sollte sich jeder fragen: Was kann ich stattdessen machen? Statt im Auto auf dem Weg zur Arbeit zu rauchen, kann man etwas naschen, am besten Gesundes wie Äpfel und Möhrensticks. Rauchutensilien entfernen : Alle Rauchutensilien wie Aschenbecher, Zigaretten und Feuerzeug wegschaffen. Wer auf dem Balkon geraucht hat, sollte ihn anfangs meiden. Außerdem keine Zigarettenschachteln deponieren.

: Alle Rauchutensilien wie Aschenbecher, Zigaretten und Feuerzeug wegschaffen. Wer auf dem Balkon geraucht hat, sollte ihn anfangs meiden. Außerdem keine Zigarettenschachteln deponieren. Strategien gegen Stress : Kurze Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen helfen gegen Stress im Alltag. Auch Kaugummi kauen oder ein Gummiband am Handgelenk zupfen können gegen Anspannung wirken.

: Kurze Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen helfen gegen Stress im Alltag. Auch Kaugummi kauen oder ein Gummiband am Handgelenk zupfen können gegen Anspannung wirken. Mit einem Rückfall richtig umgehen : Hat man doch wieder zur Zigarette gegriffen, sollte man sich bewusst machen, dass ein Rückfall möglich ist, ein Neuanfang aber eben auch.

: Hat man doch wieder zur Zigarette gegriffen, sollte man sich bewusst machen, dass ein Rückfall möglich ist, ein Neuanfang aber eben auch. Zigarettengeld sparen: Das Geld, das man für Zigaretten ausgegeben hat, zu sparen, wirkt motivierend. Sich fürs Aufhören etwas zu gönnen, kann ein guter Anreiz sein durchzuhalten. Das Geld am besten gut sichtbar in ein transparentes Glas geben oder Scheine an eine Wäscheleine hängen.

Mit dem Rauchen aufhören und nicht zunehmen

Viele Raucherinnen und Raucher haben Sorge, dass sie durch den Rauchverzicht viel zunehmen. Dabei ändert sich laut Lucki der tatsächliche Energieumsatz nur geringfügig. Viele ehemalige Raucher nehmen vor allem zu, weil sie mehr Kalorien zu sich nehmen als sie verbrennen. Eine leichte Gewichtszunahme kann man sich aber erlauben, bis sich der Körper umgestellt hat. Um vorzubeugen, sollten gesüßte Getränke und Süßigkeiten gemieden und auf eine bewusste Ernährung geachtet werden.

Tabakverdampfer und E-Zigaretten sind keine Alternative

Manche Raucher sehen in Tabakverdampfern oder tabakfreien Nikotinprodukten wie E-Zigaretten eine Alternative zur Zigarette. Diese enthalten zwar weniger Schadstoffe, mögliche langfristige Schäden sind jedoch bisher nicht ausreichend untersucht. Zudem sei der Konsum solcher Produkte kein Ausstieg, so Suchtexpertin Lucki, weil die Abhängigkeit bestehen bleibe. Vor allem für Jugendliche sieht sie eine zunehmende Gefahr durch sogenannte Vapes. Die beliebten E-Zigaretten in Form von kleinen bunten Stiften verbrennen Flüssigkeiten (Liquids) mit einer Vielzahl von Aromen. Vapes können der Einstieg in späteren Zigarettenkonsum sein.

E-Zigaretten und Vapes - Was ist der Unterschied? E-Zigaretten sind elektronische Zigaretten, die keinen Tabak, sondern eine nikotinhaltige Flüsssigkeit (Liquid) enthalten. Es sind aber auch nikotinfreie Liquids erhältlich. Die Flüsssigkeit wird beim Rauchen über ein batteriebetriebenes Heizelement erwärmt und verdampft.



Vapes (vom englischen "Vaping" oder "Vaporiser" für verdampfen und Verdampfer) sind Einweg-E-Zigaretten. Während für E-Zigaretten Nachfüllpackungen erhältlich sind, können Vapes nach einer bestimmten Anzahl von Zügen nicht mehr verwendet werden.

Rauchfrei: Info-Portal mit Angeboten

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet mit dem Informationsportal rauchfrei-info.de kostenfrei Hilfe an, unter anderem mit einem Online-Ausstiegsprogramm, Starterpaket und einem Ersparnisrechner.

