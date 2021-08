Darmkrebsfrüherkennung: Wie zuverlässig sind Stuhltests? Stand: 30.08.2021 11:10 Uhr Eine Darmspiegelung zur Darmkrebsvorsorge nehmen nur 20 Prozent der Menschen im entsprechenden Alter (ab 50 Jahren) wahr. Als Alternative werden immunologische Stuhltests angeboten. Wie zuverlässig sind sie?

Der Weg zur Darmspiegelung, der Koloskopie, fällt manchen Patienten schwer. Die aufwendige Vorbereitung, die Sorge vor einer unangenehmen Prozedur und manchmal auch Angst vor Schmerzen führen dazu, dass nur etwa 20 Prozent der Berechtigten das Angebot einer reinen Vorsorge-Darmspiegelung wahrnehmen, wenn sie das dafür vorgesehene Alter erreicht haben. Die immunologischen Stuhltests, die ab einem Alter von 50 Jahren bei Ärzten erhältlich sind, bieten eine Alternative, das Ergebnis ist jedoch deutlich weniger sicher.

Darmkrebs entwickelt sich sehr langsam, mit den Jahren kann sich aus Polypen, zunächst harmlosen Wucherungen an der Schleimhaut, ein bösartiger Tumor entwickeln. Lange bleiben solche Tumoren unentdeckt, denn erst wenn sie umliegende Gefäße verletzen, blutet es in den Darm. Dieses mit dem bloßen Auge nicht zu erkennende Blut weist ein immunologischer Stuhltest nach. Während eine Koloskopie, die keine Auffälligkeiten zeigt, eine hohe Sicherheit bietet, können immunologischen Stuhltests diese Anforderung bei Weitem nicht erfüllen.

Stuhltests: Einfache Probenentnahme zu Hause

Die Stuhltests lassen sich ohne ärztliche Hilfe allein zu Hause durchführen. Dafür legt man vor dem Stuhlgang eine Auffanghilfe in die Toilette. Danach streicht man mit der Spitze des Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe, bis die Rillen vollständig gefüllt sind. Im Probenröhrchen schickt die Ärztin oder der Arzt den Teststab ins Labor.

Sensitivität: Falsch-negative Ergebnisse häufig

Das klingt simpel, aber es gibt einige Fallstricke. Angefangen bei der Toilettenschüssel: Ein Tiefspüler kann dazu führen, dass die Probe verwässert und so der Nachweis von Blut erschwert wird. Außerdem gibt es bei den in Deutschland eingesetzten Tests auch Qualitätsunterschiede, denn nicht alle sind gleich sensitiv. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Kassen, Ärzten und Krankenhäusern hat in den vergangenen Jahren die Daten der medizinischen Laboratorien ausgewertet. Ergebnis: Manche Tests schlagen schon bei vier Mikrogramm Blut im Stuhl an, andere erst bei 25.

So kann das Ergebnis bei ein und derselben Person positiv oder negativ ausfallen - je nachdem, welcher Test benutzt wurde. Sogar mit dem gleichen Test kann es verschiedene Ergebnisse geben. Gastroenterologen fordern deshalb einen einheitlichen Standard und mahnen bei der Interpretation der Ergebnisse zu Vorsicht, man dürfe sich nicht komplett auf diese Tests verlassen. Es gibt viele Gründe, warum ein Test falsch-negativ ausfallen kann. Bei Unklarheiten oder auftretenden Symptomen sollte er deshalb entweder wiederholt werden - oder am besten eine Darmspiegelung folgen.

Sinnvoll bei Menschen unter 50 und Risikopatienten

Trotz aller Unsicherheit haben immunologische Stuhltests aber ihren Platz in der Darmkrebsfrüherkennung, denn es gibt Menschen, bei denen Darmspiegelungen schwierig oder nicht durchführbar sind. Manche haben andere Erkrankungen, die das Risiko einer Darmspiegelung erhöhen. In solchen Fällen kann es ein großer Vorteil sein, einen Stuhltest anzuwenden. Auch für Menschen unter 50 Jahren kann eine immunologische Blutstuhluntersuchung sinnvoll sein, um die Patientinnen und Patienten herauszufinden, die früh Krebs entwickeln. Ab 50 Jahren ist die Darmspiegelung aber sinnvoll, um Darmkrebs zu verhindern. Während es sich bei dem immunologischen Stuhltest um ein Früherkennungsverfahren handelt, ist die Darmspiegelung echte Vorsorge. Gegebenenfalls bei der Untersuchung gefundene Polypern können bei dem Eingriff gleich entfernt werden.

Kostenübernahme bei Frauen und Männern unterschiedlich

Die Kosten für beide Untersuchungen, Stuhltest und Darmspiegelung, werden von den Krankenkassen übernommen. Allerdings gelten für Frauen und Männer leicht unterschiedliche Regeln:



Für Frauen zwischen 50 und 54 wird einmal im Jahr ein Stuhltest bezahlt. Nach dem 55. Geburtstag können sie alle zwei Jahre einen Stuhltest machen - oder sie entscheiden sich für eine Darmspiegelung beim Facharzt. Als reine Vorsorge sind zwei Darmspiegelungen vorgesehen - die zweite im Normalfall zehn Jahre nach der ersten.

Männer haben ein höheres Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Deshalb können sie ab 50 Jahren zwei Mal eine Darmspiegelung in Anspruch nehmen, fünf Jahre früher als Frauen. Alternativ zur Darmspiegelung können Männer wie die Frauen zwischen 50 und 54 einmal im Jahr einen Stuhltest machen - und nach dem 55. Geburtstag alle zwei Jahre.

