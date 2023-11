Corona-Symptome: Was hilft bei leichten Erkrankungen? Stand: 17.10.2023 10:39 Uhr Derzeit erkranken wieder viele Menschen an Corona. Die Symptome leichter Infektionen lassen sich oft gut mit Hausmitteln auskurieren. Welche rezeptfreien Medikamente helfen? Wie verhindert man, andere anzustecken?

Halsschmerzen, Kopfschmerzen, leichtes Fieber, hartnäckiger Husten oder Schnupfen: Diese typischen Symptome deuten auf eine Covid-19-Infektion hin. Wer sie an sich beobachtet, sollte daher einen Corona-Schnelltest machen, wie ihn Apotheken und Drogeriemärkte bereithalten. Denn auch wer vollständig geimpft und geboostert ist, kann sich mit dem Virus infizieren.

Omikron-Variante Pirola: Ungewöhnliche Corona-Symptome

Der vorübergehende Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns kommt bei den derzeit dominanten Omikron-Varianten seltener vor als bei den früheren Corona-Varianten. Neuere Subvarianten wie Pirola, auch BA.2.86 genannt, können aber neben den klassischen Erkältungssymptomen auch weitere, bislang ungewöhnliche Symptome auslösen. Dazu zählen Hautausschlag, rote und wunde Finger und Zehen sowie juckende und gerötete Augen. Auch Durchfall und Schwellungen im Mundraum oder auf der Zunge können auftreten. Allerdings ist Pirola in Deutschland aktuell noch wenig verbreitet. Laut aktuellem RKI-Bericht wurde die Variante in den vergangenen Wochen bislang elfmal nachgewiesen.

Corona: Bettruhe bei Fieber und Müdigkeit

Fällt der Coronatest positiv aus, ist das vor allem bei Geimpften zunächst kein Grund zu größerer Sorge, denn die Krankheit verläuft bei ihnen meist mild. Die meisten Covid-19-Erkrankungen können Betroffene zu Hause auskurieren. Leichtes Fieber und Müdigkeit sind Anzeichen dafür, dass das Immunsystem das Virus bekämpft. Um schnell wieder gesund zu werden, ist es vor allem wichtig, dem Körper Ruhe zu gönnen und sich zu schonen. Am besten bleibt man im Bett.

Hausmittel lindern Halsschmerzen, Husten und Schnupfen

Unbedingt sollte man ausreichend trinken, da der Körper viel Flüssigkeit benötigt. Neben Wasser sind heiße Tees angenehm, Salbei- und Ingwer-Tees lindern Halsschmerzen. Wer keinen Appetit verspürt, sollte versuchen, trotzdem eine Kleinigkeit zu essen oder eine Brühe zu trinken. Erkrankte, die Magenbeschwerden entwickeln, können etwas Zwieback, Haferbrei oder gedünstetes Gemüse zu sich nehmen.

Rezeptfreie Medikamente gegen Corona-Symptome

In Absprache mit dem Hausarzt kann man auch rezeptfreie Medikamente einnehmen, um die Symptome zu lindern. Bei Fieber oder Kopfschmerzen helfen Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen. Abschwellende Nasensprays oder -tropfen verschaffen den Schleimhäuten Erleichterung, sollten aber höchstens eine Woche eingenommen werden. Alternativ kann man regelmäßige Nasenduschen mit Salzwasser durchführen. Pflanzliche Hustensäfte, etwa mit Thymian oder Spitzwegerich, können das Abhusten erleichtern.

Bei Atemnot Arzt oder Notruf kontaktieren

Wer allerdings das Gefühl hat, schwerer Luft zu bekommen als sonst, sollte einen Arzt, in dringenden Fällen auch den Notruf kontaktieren. Kurzatmigkeit und Atemnot, dazu ein anhaltend sehr schneller Puls sind Anzeichen für einen schweren Verlauf und möglicherweise für eine Lungenentzündung. Ein schmerzendes, geschwollenes oder gerötetes Bein könnte auf eine Thrombose hindeuten, die im schlimmsten Fall eine Lungenembolie auslösen kann. Ganz besonders achtsam bei diesen Symptomen sollten Menschen mit Vorerkrankungen sein sowie alle, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind.

So vermeidet man, andere anzustecken

Um andere Menschen, die im selben Haushalt leben, nicht anzustecken, ist es wichtig, sich zu isolieren, also möglichst keine Räume gemeinsam zu nutzen. In der Umsetzung gestaltet sich das allerdings oft schwierig, da etwa Küche und Bad meist von allen Bewohnern genutzt werden. Hilfreich ist es, Nutzungszeiten abzusprechen, in den gemeinschaftlich genutzten Räumen immer eine FFP2-Maske zu tragen, Abstand zu halten und regelmäßig gründlich zu lüften. Mahlzeiten sollten nicht gemeinsam eingenommen werden.

Wer alleine lebt, sollte Freunde und Familie sowie eventuell Nachbarn informieren, damit diese im Notfall Lebensmittel oder Medikamente besorgen können.

Corona richtig auskurieren, dann erst wieder arbeiten

Die meisten Erkrankten sind nach etwa 14 Tagen frei von Symptomen. Bis dahin sollten Betroffene sich schonen und erst wieder zu arbeiten beginnen, wenn sie sich wirklich fit fühlen. Auch, wer im Homeoffice arbeitet, sollte nicht zu schnell wieder loslegen. Dasselbe gilt für sportliche Betätigungen. Nach der Erkrankung sollte man zunächst langsam wieder einsteigen und dem Körper keine Höchstleistungen abverlangen.

Telefonische Krankschreibung soll wieder eingeführt werden

Während der Corona-Pandemie wurde die Möglichkeit geschaffen, sich telefonisch krankschreiben zu lassen. Arztpraxen sowie Patientinnen und Patienten sollten auf diese Weise entlastet werden. Die Regelung ist am 31. März 2023 ausgelaufen - es ist allerdings im Gespräch, die telefonische Krankschreibung bei Krankheiten ohne schwere Symptome bald dauerhaft einzuführen.

