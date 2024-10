Corona-Impfung: Wer jetzt einen Impfstoff-Booster benötigt Stand: 25.10.2024 14:35 Uhr | vom Norddeutscher Rundfunk-Logo Die Zahl der Corona-Infektionen steigt und alle, die einer Risikogruppe angehören, sollten sich boostern lassen. Die Impfung erfolgt mit einem Biontech-Impfstoff, der an die Virus-Variante JN.1 angepasst ist.

Die Grippesaison hat begonnen und die Belastung in vielen Hausarztpraxen ist hoch. Damit nicht noch mehr Menschen erkranken, hat der Verband der Hausärztinnen und Hausärzte dazu aufgerufen, den Corona-Impfschutz erneuern zu lassen. Die Empfehlung der Hausärzte zur Auffrischungsimpfung gilt vor allem für Risikogruppen. Hierzu zählen unter anderem alle, die älter als 60 Jahre alt sind. Um sich sowohl vor Corona als auch vor Grippe zu schützen, sei auch eine Doppel-Impfung an einem Termin möglich.

Biontech-Booster gegen Corona: Welche Impfungen empfiehlt die Stiko?

Da sich das Corona-Virus ständig verändert, werden die Impfstoffe immer wieder angepasst. Der jüngste Impfstoff des Herstellers Biontech, der seit August erhältlich ist, wurde für die aktuell noch kursierende Omikron-Variante JN.1 entwickelt, soll aber auch vor deren Subvarianten schützen, die sich inzwischen gebildet haben. Ein ebenfalls an die Variante JN.1 angepasster Impfstoff des Herstellers Moderna wurde im September von der Europäischen Arzneimittelagentur zur Zulassung empfohlen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) rät allen, die 60 Jahre oder älter sind, zu einer Auffrischungsimpfung (Booster) mit dem angepassten Impfstoff. Zudem sollten sich alle boostern lassen, die einer Risikogruppe angehören. Dazu zählen Menschen ab einem Lebensalter von sechs Monaten, die infolge einer Grunderkrankung (z.B. COPD, Diabetes mellitus, chronische Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenerkrankungen) ein besonderes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben. Die Auffrischungsimpfung sollte jährlich wiederholt werden, am besten im Herbst. Außerdem sollten sich laut Stiko-Empfehlung Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen sowie Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitsbereich boostern lassen.

Wer benötigt keinen Booster?

Für alle gesunden Menschen zwischen 18 und 59 Jahren reicht laut Stiko derzeit eine sogenannte Basisimmunität aus. Das bedeutet, sie sollten mindestens drei "immunologische Ereignisse" - das heißt Impfung oder Infektion - durchgemacht haben. Mindestens eines dieser Ereignisse sollte eine Impfung sein. Weitere Auffrischungsimpfungen sind für diese Gruppe nicht erforderlich.

Der Hausarzt oder die Hausärztin helfen bei der Frage, ob eine Booster-Impfung sinnvoll ist. Orientierung bietet zudem der Impfcheck der Website infektionsschutz.de. Mit wenigen Klicks findet man hier heraus, ob man sich erneut impfen lassen sollte, oder nicht.

Keine Stiko-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche

Gesunde Kinder und Jugendliche benötigen laut Stiko-Empfehlung keine Covid-Impfung. Das gilt auch für Neugeborene bis sechs Monate. Sie können zunächst vom sogenannten Nestschutz der Mutter profitieren, sofern diese bereits eine Basisimmunität besitzt. Babys ab sechs Monaten sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die wegen einer Grunderkrankung zu einer Risikogruppe zählen, sollten sich gegen Covid impfen und die Impfung regelmäßig auffrischen lassen.

Das empfiehlt die Stiko (Empfehlung vom 26. September 2024) Basisimmunität gegen Covid-19 für alle Erwachsenen:

durch drei Antigenkontakte (Impfung oder Infektion)

davon mindestens eine Impfstoffdosis Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre:

keine Impfempfehlung. Ausnahme: Kinder und Jugendliche mit Grunderkrankungen Auffrischungsimpfung (Booster):

für alle Menschen ab 60 Jahren

für alle Menschen ab sechs Monaten, die zu einer Risiko-Gruppe zählen. Dazu gehören etwa Menschen mit geschwächtem Immunsystem, mit Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus oder Trisomie 21 oder Menschen in Pflegeheimen.

Menschen, die im medizinischen Bereich oder der Pflege arbeiten und daher ein erhöhtes Infektionsrisiko haben.

Familienangehörige und enge Kontaktpersonen (ab dem Alter von 6 Monaten) von Menschen, bei denen nach einer COVID-19-Impfung keine schützende Immunantwort zu erwarten ist.

Der Booster sollte alle zwölf Monate wiederholt werden, vorzugsweise im Herbst.

Impfstoffe von Moderna und Novavax

Neben dem Impfstoff Comirnaty von Biontech sind in Europa die Vakzine von drei weiteren Herstellern zugelassen: Spikevax von Moderna, bei dem es sich wie bei Biontech um einen mRNA-Impfstoff handelt, sowie Nuvaxovid von Novavax, ein sogenannter proteinbasierter Impfstoff. Novavax hat bisher noch kein an JN.1 angepasstes Präparat auf den Markt gebracht. Seit März 2023 ist außerdem der ebenfalls proteinbasierte Impfstoff Birmervax des spanischen Herstellers Hipra als Booster verfügbar. Bei Personen ab 12 bis unter 30 Jahren und bei Schwangeren soll laut Stiko in der Regel kein Spikevax-Produkt verwendet werden.

Grippeschutz-Impfung: Für wen ist sie wichtig?

Für den Winter rät die Stiko zudem zur Grippe-Impfung. Vor allem über 60-Jährige und Menschen mit Grunderkrankungen, außerdem Bewohner und Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen sowie medizinisches Personal sollten sich impfen lassen. Weiterhin empfiehlt die Stiko Schwangeren sowie allen Menschen, die in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr arbeiten oder Kontakt zu Risikogruppen haben, die Impfung.

Wer sich vor Grippe und Corona schützen möchte, benötigt also zwei Impfungen. Im kommenden Jahr wird es vielleicht einen Kombi-Impfstoff geben. Der Hersteller Moderna arbeitet an einem solchen Präparat.

