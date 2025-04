Chat-Protokoll: Welche Fasten-Methode passt zu mir? Stand: 05.04.2025 21:55 Uhr | vom Norddeutscher Rundfunk-Logo Heilfasten, Intervallfasten oder Basenfasten? Im Live-Chat am 5. April hat Ernährungsmedizinerin Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann Einblicke in ihren neuen "Fasten-Code" gegeben und Fragen rund ums gesunde Fasten beantwortet.

Ob Intervall-, Heil- oder Basenfasten - Fasten hat sich in den letzten Jahren zum echten Gesundheitstrend entwickelt. Viele setzen dabei auf die positive Wirkung für Stoffwechsel, Darm, Immunsystem oder Gewicht. Doch welche Methode passt zu welchem Menschen? Was ist wissenschaftlich belegt und was überholt?

Das Chat-Protokoll zum Nachlesen

Antworten darauf gibt Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann, Ernährungsmedizinerin und Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg. Sie hat einen neuen "Fasten-Code" entwickelt, der helfen soll, den eigenen Weg zum bewussten Verzicht zu finden. Nach der Sendung hat sich unsere Expertin im DAS! Live-Chat Zeit für Ihre Fragen genommen.

ELSE: Habe ich das richtig verstanden, dass Heilfasten ohne Glaubersalz und Abführen über einen Irrigator [Einlauf-Hilfsmittel] genauso gut ist wie das klassische Heilfasten nach Buchinger?

Michaela Axt-Gadermann: Weder Abführen mit Glaubersalz noch mit Irrigator ist notwendig. Es ist tatsächlich keinerlei Abführmaßnahme notwendig.

Kiki Sommer: Was empfehlen Sie Frauen in den Wechseljahren, um abzunehmen?

Axt-Gadermann: In den Wechseljahren ändert sich der Stoffwechsel. Wichtig ist alles, was den Stoffwechsel anregt und unterstützt: viel Bewegung, grüner Tee, viele Ballaststoffe und das Mikrobiom unterstützen. Auch eine ausreichende Eiweißversorgung ist sinnvoll. Wichtig: Auch mal überprüfen, ob Sie Medikamente einnehmen, die zu einer Gewichtszunahme führen können.

Gaby: Ich bin seit drei Wochen am Basenfasten und mache zwei- bis dreimal die Woche einen Einlauf. Es wurde ja nun heute sehr von "Abführen" und "Glaubern" abgeraten. Bezieht sich das auch auf Einläufe?

Axt-Gadermann: Lassen Sie den Einlauf weg! Der ist nicht notwendig, der verbessert auch den Fastenerfolg nicht. Insgesamt wird der Darm dadurch "faul".

Luise: Wie kann das Mikrobiom nach einer Darmspiegelung optimal wieder aufgebaut werden?

Axt-Gadermann: Wichtig ist, anschließend ballaststoffreich zu essen, also auch viele präbiotische Ballaststoffe. Und man sollte nach einer Darmspiegelung auch für etwa vier Wochen ein Präparat mit probiotischen Bakterien einnehmen.

Midro: Ich habe eine cytäre Colitis und nehme regelmäßig Cortison und Antidepressiva. Würde eine Fastenkur bei mir möglich sein und gegebenenfalls den Stoffwechsel in Schwung bringen? Auch um mein Gewicht zu reduzieren, das trotz Intervallfasten schon lange weiter steigt. Ich bin 63 Jahre alt.

Axt-Gadermann: Leider kann eine Medikation mit Cortison zu Gewichtsproblemen führen. Eine sehr lange Fastenkur kann den Stoffwechsel noch zusätzlich verlangsamen. Ich würde auf eine gesunde und sehr ballaststoffreiche Ernährung setzen und auch das Mikrobiom mal untersuchen lassen. Das Mikrobiom spielt sowohl bei Gewichtsproblemen als auch bei Colitis eine Rolle.

Isi: Wie viele Mahlzeiten kann ich während der acht Stunden zu mir nehmen?

Axt-Gadermann: Theoretisch können Sie alles essen. Studien haben aber gezeigt, dass die Fastenwirkung besser ist, wenn man in dieser Zeit auch gesund und ballaststoffreich isst, also viel Gemüse, Nüsse etc.. Auch Siri-Food, das in der Sendung angesprochen wurde, passt gut in das Mahlzeitenfenster.

Manu: Wenn 16:8-Fasten schlecht möglich ist, würde auch 14:10-Fasten funktionieren?

Axt-Gadermann: Man muss eine gewisse Zeit auf Nahrung verzichten, um von den Fasteneffekten zu profitieren. 14 Stunden sind für viele zu kurz. Aber das ist durchaus ein Einstieg und Sie sollten in der Zeit ohne Nahrung ab und zu Kaffee (mit und ohne Koffein) oder grünen Tee trinken, um die Effekte zu verstärken. Eventuell geht es ja auch ab und zu doch, das Fastenfenster auf 16 Stunden auszudehnen.

Karin L.: Kann temporäres Fasten auch bei Entzündungen der Gelenke helfen?

Axt-Gadermann: Ja, das kann eventuell helfen, probieren Sie es mal aus. Aber tatsächlich ist auch ein gesundes Mikrobiom wichtig, um Entzündungen zu reduzieren. Zusätzlich haben Omega-3-Fettsäuren, Ingwer und Kurkuma entzündungshemmende Wirkung.

Ulla: Muss ich, auch wenn ich mein Idealgewicht erreicht habe, nach dem 16:8-Schema weiter fasten oder kann ich dann einfach gesund essen, um mein Gewicht zu halten?

Axt-Gadermann: Wenn Sie Idealgewicht haben, dann müssen Sie nichts tun, um Ihr Gewicht zu verbessern. Fasten ist nicht unbedingt die beste Möglichkeit, um abzunehmen. Fasten bringt andere gesundheitliche Vorteile.

Ani: Kaffee während der Fastenkur aber nur schwarz, oder?

Axt-Gadermann: Ja, das ist am besten. Ansonsten scheint Pflanzenmilch die Resorption der gesunden Kaffeeinhaltsstoffe etwas weniger zu beeinflussen als Kuhmilch.

Christine: Schadet Fasten der Leber?

Axt-Gadermann: Nein, ganz im Gegenteil. Fasten (und auch Kaffee) sind gut für die Leber, vor allem, wenn bereits eine leichte Fettlebererkrankung vorliegt.

Marta: Ich leide seit meiner Kindheit an Migräne. Leider löst Fasten bei mir einen Anfall aus. Dann noch Medikamente auf nüchternen Magen ist sicher auch nicht gut. Haben Sie einen Tipp, wie ich trotzdem fasten kann?

Axt-Gadermann: Das ist leider bei manchen Menschen ein Problem. Wenn Sie es mal testen wollen, dann sollten Sie die Fastenkur in eine Zeit legen, in der es keine bekannten Trigger für die Migräne gibt, also keinen Stress, kein Wetterwechsel oder ähnliches. Wenn Sie länger fasten, können Sie für die Medikamenteneinnahme auch eine Kleinigkeit essen. Hier gilt es, auszuprobieren, was vertragen wird.

Ali: Was ist denn die beste Möglichkeit um abzunehmen, wenn es nicht das Fasten ist?

Axt-Gadermann: Mit Fasten, vor allem mit Intervallfasten, kann man etwas Gewicht verlieren, aber meistens macht man das nicht jeden Tag. Wenn man abnehmen möchte, sollte man sich Zeit lassen, seine Ernährung ganz allmählich umstellen. Wichtig beim Abnehmen und Gewicht halten ist die Sättigung. Essen Sie viele Ballaststoffe, auch mal aus Nüssen oder Mandeln und Eiweiß, um zwischendurch keine Heißhungerattacken zu bekommen. Die klassische mediterrane Ernährung ist gesund und kann auch zur Gewichtsreduktion beitragen.

Lilly: Ich habe keine Galle mehr, kann ich trotzdem fasten?

Axt-Gadermann: Ja, das ist kein Problem. Einfach mal ausprobieren. Man kann ja auch das Fasten oder das Intervallfasten abbrechen, wenn man merkt, es funktioniert aktuell nicht so gut. Aber an der fehlenden Galle sollte das Fasten nicht scheitern.

Bleib neugierig: Haben Sie einen Tipp, wie ich am besten Zucker ersetze? Zur Zeit nutze ich Süßstoff.

Axt-Gadermann: Süßstoffe sind nachweislich ungesund, schädigen das Mikrobiom und fördern Übergewicht und Diabetes. Etwas, die Betonung liegt auf "etwas" Zucker, ist da weniger problematisch. Versuchen Sie, sich nach und nach an weniger süße Getränke und Gericht zu gewöhnen. Süßstoffe verändern unsere Geschmackswahrnehmung und wir empfinden dann normale Geschmäcker als fad. Deshalb entweder langsam entwöhnen oder vielleicht auch radikal absetzen. Alternativen, aber auch nicht in großen Mengen, können Ahornsirup, Agavendicksaft oder ähnliches sein, aber auch diese enthalten Zucker. Deshalb nur in kleinen Mengen und für den Übergang.

Bavaria: Ich betreibe seit fünf Jahren insgesamt sieben Tage die Woche Intervallfasten nach dem 16:8-Schema. Dabei lasse ich das Abendessen ausfallen. Das Intervallfasten mache ich aufgrund einer chronischen Erkrankung und nicht aufgrund von Gewichtsproblemen. Ist über diesen langen Zeitraum des Intervallfastens mit Nachteilen zu rechnen? Bisher fühle ich mich sehr gut damit.

Axt-Gadermann: Nein, normalerweise nicht. Es kommt darauf an, was Sie tagsüber essen. Wenn Sie da auf Ihre Nährstoffe und Kalorien kommen, ist das ok.

Katrin: Ich kann morgens absolut keinen schwarzen Kaffee trinken. Darf ich während der 16 Stunden Fastenzeit etwas fettarme Milch in den Kaffee geben, obwohl ich noch vier Stunden fasten muss?

Axt-Gadermann: Das geht tatsächlich vielen so. Wenn, würde ich einen kleinen (!) Schuss Mandelmilch nehmen.

Antje: Kann man auch bei Osteoporose fasten? Wenn ja, was muss ich beachten?

Axt-Gadermann: Das sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen. Das Fasten an sich ist kein Problem. Wichtig ist, dass Sie in dieser Zeit alle Nährstoffe aufnehmen, die für die Knochen wichtig sind, und auch Ihre Medikamente nehmen können

Ute Edith Gla_: Fasten ohne Glaubern ist eine richtig gute Nachricht. Ich habe das immer als schädlich für die Darmflora angesehen und darum auch nie gefastet. Kann ich mit Sauerkrautsaft eine gute Entleerung unterstützen oder ist auch davon abzuraten? Wirkt nämlich immer gut bei mir.

Axt-Gadermann: Ja, Glaubern ist absolut schlecht fürs Mikrobiom. Im Prinzip muss man gar nicht abführen, also auch nicht mit Sauerkrautsaft. Probieren Sie es mal ohne aus.

Astrid: Schilddrüsenunterfunktion und Intervallfasten? Wann müssen die Medikamente eingenommen werden?

Axt-Gadermann: Die Schilddrüsenmedikamente können Sie zu dem Zeitpunkt einnehmen, zu dem Sie sie auch sonst nehmen. Meistens werden sie ja sowieso nüchtern genommen. Wichtig bei Schiddrüsenunterfunktion: Durch langfristiges Fasten kann die Schilddrüsenfunktion vorübergehend zurückgehen. Mit einer eiweißreichen Ernährung im Mahlzeitenfenster, ausreichend Selen, Zink und Kaffee, lässt sich die Schilddrüsenfunktion auf einem etwas besseren Level halten.

Maria: Fasten in den Wechseljahren, bringt das die Hormone nicht noch mehr durcheinander?

Axt-Gadermann: Fasten hat tatsächlich Einfluss auf die Hormone, auch auf die Geschlechtshormone, aber Fasten ist auch ein gutes "Better Aging"-Programm, das heißt, es beeinflusst viele Körperfunktionen und Krankheiten, die um die Wechseljahre auftreten, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, günstig. Ich würde immer mal wieder, aber nicht zu lange und zu streng fasten.

Ana: Ist es nach einer Krebsbehandlung mit Chemotherapie möglich, die Ernährung so umzustellen, dass Fasten ein fester Bestandteil wird, um entzündungshemmende Prozesse gezielt zu unterstützen?

Axt-Gadermann: Fasten und auch viel Bewegung wirken sich beide nach einer Krebsbehandlung günstig aus. Wichtig ist aber, dass Sie wieder ausreichend Gewicht zugenommen haben und die Behandlung weitgehend abgeschlossen ist. Sie sollten mit Ihrem Arzt absprechen, ob das für Sie schon in Frage kommt oder ob Sie noch ein bisschen warten sollten. Wichtig: Hören Sie auf Ihren Körper. Wenn sich fasten noch nicht gut anfühlt, dann warten sie etwas. Und vergessen Sie nicht, sich regelmäßig zu bewegen.

Gisa: Kann man während der acht Stunden Essenszeit auch drei Mahlzeiten essen?

Axt-Gadermann: Theoretisch ja. Das machen ja viele, also nach dem Mittagessen gegen 16 Uhr noch einen kleinen Snack, aber eben nicht alle Tageskalorien dann in acht Stunden zuführen. Es sollte schon etwas weniger sein.

