Tiefer als Cremes und Massagen sollen Laserstrahlen auf die Cellulite einwirken, indem sie das Bindegewebe zunächst zerstören, damit es sich anschließend neu aufbaut und die Haut fester wird - so die Theorie. Außerdem soll es zu einer Lipolyse kommen, also einer Zerstörung der Fettzellen. "Die kurzfristigen Ergebnisse sehen ganz gut aus. Aber wer sagt mir, dass die Vorher-Nachher-Fotos nicht bearbeitet sind? Es gibt keine Studie, in der man die Verfahren mal an mehreren Tausend Frauen angewendet hat. Und es gibt vor allem keine Langzeitstudien", so die Einschätzung von Hautärztin Dr. Miller. Durch eine Behandlung mit Mikrowellen oder Stoßwellen soll es zu einem "Shrinking", also einem Zusammenziehen des Bindegewebes kommen, sodass es sich anschließend erneuert. Auch hier fehlen große Studien und Beobachtungen über langfristige Effekte: "Keiner weiß, wie die Haut dann in zehn Jahren aussieht. Oder ob man das Ganze immer wieder wiederholen kann", erklärt Miller.