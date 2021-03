Kalkschulter: Übungen gegen den Schmerz Stand: 21.03.2021 20:07 Uhr Ein muskuläres Ungleichgewicht kann bei einer Kalkschulter Schmerzen auslösen oder verschlimmern. Durch einfache Übungen lassen sich die Muskeln wieder in Balance bringen.

Die Kalkschulter ist relativ verbreitet: Durch Umbauprozesse "verkalkt" und verdickt der Sehnenansatz unter dem Schulterdach. Das kann aus verschiedenen Gründen sehr schmerzhaft sein. Neben einer akuten Entzündung des Schleimbeutels durch Kalkeinbruch kommen auch muskuläre Ursachen infrage.

Warum Bewegungstraining die Kalkschulter bessert

Ist der Brustmuskel und/oder Schultermuskel im Gegensatz zur Rückenmuskulatur zu stark, führt das zu einem muskulären Ungleichgewicht in der Schulter: Der Oberarmkopf wird nach oben gezogen und klemmt den Supraspinatus-Muskel im Schulterdach ein. In Kombination mit der leichten Verkalkung entsteht dann ein Reiz, der starke Schmerzen verursacht. Durch gezieltes Training kann das Muskel-Gleichgewicht in der Schulter aber wiederhergestellt werden.

Rückenstärkung lindert Schmerzen durch Kalkschulter

Ziel des Trainings ist vor allem, bestimmte Muskeln im Rücken zu stärken: den Infraspinatus sowie den Teres major und Teres minor. Dies geht durch einfache Übungen, die man leicht erledigen kann, während man beispielsweise auf der Couch sitzt und Fernsehen guckt - nämlich durch das Einklemmen eines Kissens. Diese Kissendrück-Übungen immer wieder zwischendurch einbauen, am besten zehn Mal am Tag. Wenn das gut klappt, kann man ein Theraband zu Hilfe nehmen und die Schwierigkeit steigern, wie oben in den Videos erklärt.

Wichtig: Krafttraining richtig dosieren

Hanteltraining oder Bodybuilding für Brust und Schulter sollten Sie mit einer Kalkschulter nur in reduzierter Weise oder gar nicht ausüben, um das Ungleichgewicht der Muskulatur nicht zu verstärken.

