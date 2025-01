Gesichtsyoga: Gesichts-Muskeln effektiv mit Übungen trainieren? Stand: 24.01.2025 13:41 Uhr | vom Norddeutscher Rundfunk-Logo Gesichtsyoga - auch Face-Yoga genannt - soll die Gesichtsmuskeln trainieren, Falten, hängenden Mundwinkeln, Doppelkinn und Puffy-Eyes entgegenwirken. Welche Übungen sollen einen Anti-Aging-Effekt haben?

von Madlen Zeller

Face-Yoga ist nichts anderes als Krafttraining für die Gesichtsmuskulatur. 50 verschiedene Muskeln hat das menschliche Gesicht, wenigstens 26 werden gebraucht, um lachen, weinen und Grimassen schneiden zu können. Mit zunehmendem Alter nutzen die meisten Menschen allerdings nicht mehr die gesamte Gesichtsmuskulatur oder sie haben Schwierigkeiten, einzelne Muskeln gezielt zu bewegen. In der Folge werden umliegende große Muskeln - wie beispielsweise der Stirnheber - zur Hilfe genommen, was aber die horizontale Faltenbildung auf der Stirn verstärkt. Die Übungen beim Gesichtsyoga sollen helfen, die einzelnen Muskeln wieder gezielter anzusteuern und die faltenfördernde Mitbewegung anderer Muskeln zu reduzieren.

Face-Yoga: Bessere Durchblutung und festerer Halt fürs Gewebe?

Eine wichtige Ursache für sichtbare Alterserscheinungen im Gesicht ist der Verlust von Unterhautfettgewebe. Das führt zu Hängebäckchen, Schlupflidern und Tränensäcken. Starke Muskeln durch Face-Yoga - mit mehr Volumen an den richtigen Stellen - sollen dem Gewebe mehr Halt geben. Das Workout fürs Gesicht regt außerdem die Durchblutung und den Lymphfluss an, was ebenfalls einen gewissen aufpolsternden Effekt haben soll, der Tränensäcken und hängenden Augenlidern entgegenwirkt.

Gegen Falten auf der Stirn: Muskel lockerlassen

Gesichtsyoga fördert die Fähigkeit, gezielt einzelne Muskeln anzusteuern und gleichzeitig zu verhindern, dass sich andere Muskeln ungewollt mitbewegen. Für viele Übungen ist das gezielte Loslassen grundlegend und kann erlernt werden - zum Beispiel mit einer Übung, die hilft, den Stirnheber zu "deaktivieren". Dafür die Hände an die Stirn legen, dann die Augen öffnen und gleichzeitig die Hände leicht nach außen und oben ziehen. Jetzt noch die Lippen über die Zähne nach innen spannen und abwechselnd die Augen schließen und aufreißen. Bei den meisten Menschen wird dabei der Stirnmuskel nach oben ziehen wollen, doch das sorgt für horizontale Falten auf der Stirn. Um diese zu verhindern, halten die Hände den Muskeln mit leichtem Druck fest.

Augentraining gegen Krähenfüße und müden Blick

Eine weitere Übung trainiert den Augenringmuskel. Den benutzt man, um die Augen weit zu öffnen oder um das Blickfeld zu verengen - zum Beispiel beim Blick auf das Handy. Ist der Augenringmuskel allerdings zu schwach, kneifen dabei viele Menschen die Augen mithilfe diverser Muskeln eher zusammen und es entstehen Zornesfalten und Krähenfüße. Außerdem hilft der Augenringmuskel, das Augenlid oben zu halten. Hängt das Augenlid, wirkt das Gesicht müde. Außerdem kann ein hängendes Lid das Sichtfeld einschränken. Darum lohnt sich ein Training des Augenringmuskels. Für das Umschließen des Muskels jeweils Daumen und Zeigefinger um das Auge legen. Als würde man mit Daumen und Zeigefinger ein Fernrohr formen, drückt der jeweilige Zeigefinger gegen das Augenlid und die Augenbraue. Der Daumen stabilisiert unterhalb des Auges. Dann die Augen schließen und öffnen, ohne dass der Stirnheber mitmacht.

Starke Wangenmuskeln gegen Tränensäcke

Face-Yoga soll auch Tränensäcke bekämpfen und ihnen vorbeugen können. Sie entstehen, wenn die Fettpölsterchen unter den Augen nach unten rutschen und die Wangenmuskulatur nicht kräftig genug ist, diese zu stützen. Um die Wangenmuskulatur zu trainieren, wird die Stirn festgehalten. Dann stellt man sich vor, jemand würde einen blenden. Die Lippen über die Zähne ziehen, nach oben gucken und blinzeln, ohne dabei die Stirn zu benutzen.

Gesichtsyoga gegen Hängebäckchen und Doppelkinn

Um Hängebäckchen vorzubeugen oder entgegenzuwirken, wird empfohlen, mit Muskelkraft die Falten rechts und links entlang der Nase zu glätten. Dafür die Falten, die schon da sind, mit beiden Händen und leichtem Druck nach hinten oben ziehen, wieder die Zähne über die Lippen ziehen und dann lachen. Für einen glatten Hals und gegen das Doppelkinn soll folgende Face-Yoga-Übung helfen: Dafür das Kinn nach vorne schieben, die Zunge an den Gaumen pressen. Diese für zwei Sekunden anspannen und dann für ebenfalls zwei Sekunden entspannen, dabei den Kopf langsam in den Nacken legen.

Vorsicht bei Hauterkrankungen

Alle Menschen, die unter Akne, Rosazea oder einer anderen chronischen Hauterkrankung wie zum Beispiel Schuppenflechte leiden, sollten sich so wenig wie möglich ins Gesicht greifen, weil das die Haut zusätzlich reizt und die Erkrankung verschlechtern kann.

Wenige wissenschaftliche Belege

Bislang gibt es nur wenige wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit von Face-Yoga. Positive Effekte beschreibt beispielsweise eine kleine Studie der Northwestern University Illinois, die im Fachmagazin "Jama Dermatology" veröffentlicht wurde. Über fünf Monate führten Studienteilnehmerinnen zwischen 40 und 65 Jahren verschiedene Face-Yoga-Übungen durch. Anschließend wurden Vorher-Nachher-Fotos von Dermatologen vergleichen. Das Ergebnis: Die Wangen der Frauen wurden als fülliger eingestuft und ihr Alter im Durchschnitt um drei Jahre jünger eingeschätzt. Allerdings war die Teilnehmerzahl mit 16 Frauen, die bis zum Ende durchhielten, sehr klein.

Anti-Aging: Wirksame Tipps für die Haut

Gegen vorzeitige Hautalterung ist vor allem vorbeugender UV-Schutz wichtig. Darum raten Hautärzte zu Pflegeprodukten mit Lichtschutzfaktor. Auf Rauchen und auf Alkohol sollte man verzichten, denn beides beschleunigt ebenfalls die Hautalterung. Eine gesunde,ballaststoffreiche Ernährung hingegen kann dazu beitragen, dass die Haut länger jung bleibt. Wesentliche und nachhaltige Effekte von Face-Yoga auf die Hautalterung sind bislang nicht belegt. Ein Versuch, damit Aussehen und Wohlbefinden zu steigern, schadet jedoch nicht. Denn Face-Yoga schult die Selbstwahrnehmung - und wie bei allen anderen Yoga-Übungen kann Face-Yoga helfen, ein bisschen Stress abzubauen. Und weniger Stress hilft auf jeden Fall gegen Hautalterung und Falten.

