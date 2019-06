Stand: 17.06.2019 11:08 Uhr

Kebschull wird erste grüne Landrätin Deutschlands

Anna Kebschull von Bündnis 90/Die Grünen hat die Sensation in Osnabrück geschafft und für ihre Partei den ersten Sieg bei einer Landratswahl in Niedersachsen geholt. Deutschlandweit ist sie die erste Frau, die als Grünen-Politikerin Landrätin wird: Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gewann Kebschull die Stichwahl am Sonntag mit 52,2 zu 47,8 Prozent der Stimmen klar gegen ihren Mitbewerber, den bisherigen Landrat Michael Lübbersmann (CDU). Bisher hatten nur zwei männliche Grüne eine Landratswahl gewonnen, beide in Bayern. Das teilte die Partei mit. Kebschull wird außerdem die erste Frau an der Spitze des Landkreises Osnabrück. Sie kehrte mit ihrem Sieg das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang um: Bei der Wahl am 26. Mai war sie Lübbersmann noch klar mit 30,2 gegen 43,4 Prozent unterlegen.

Jubel im Kreishaus

Kebschulls Anhänger jubelten im Kreishaus, als das Ergebnis feststand. Die neue grüne Landrätin wird mit einem von der CDU dominierten Kreistag zusammenarbeiten müssen. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass eine gute Zusammenarbeit möglich sei. Erste Gespräche habe sie am Abend bereits geführt, sagte Kebschull dem NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen.

CDU verliert Hochburg

Der Landkreis Osnabrück war vom Kriegsende bis jetzt eine CDU-Hochburg. Die Partei stellte alle Landräte. Seit 2011 amtierte Michael Lübbersmann. Sein Vorgänger, Manfred Hugo, war von 1993 bis 2011 Landrat. Von 1964 bis 1993 leitete Josef Tegeler das Kreishaus.

