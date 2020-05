Stand: 10.05.2020 12:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weil kündigt Corona-Tests in Fleischindustrie an

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat gezielte Corona-Tests für Mitarbeiter der Fleischindustrie im Land angekündigt. Er reagiert damit auf mehrere Hundert Fälle von Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, die in den vergangenen Tagen bekannt wurden.

Mitarbeiteraustausch über Landesgrenzen

Weil zeigte sich bei seinem Besuch bei NDR 1 Niedersachsen empört über den Umgang mit Beschäftigten in fleischverarbeitenden Betrieben. Es ärgere ihn, dass die Betroffenen häufig unternehmensintern über Landesgrenzen hinweg hin- und hergeschoben würden. Diese Praxis werde so nicht weitergehen, kündigte Weil an. Den entsprechenden Unternehmen werde dies sehr deutlich gemacht.

Bislang keine Fälle in Niedersachsen

Zunächst sollen die Mitarbeiter dieser Unternehmen nun gezielt getestet werden. Weil schloss aber nicht aus, dass auch andere fleischverarbeitenden Betriebe künftig stärker auf Corona-Infektionen überprüft werden. Dies hänge auch von den Testergebnissen ab. "Ob wir anschließend die Schlussfolgerung ziehen müssen, die gesamte Branche noch enger in den Blick zu nehmen, werden wir dann zu entscheiden haben." Bislang seien Corona-Infektionen unter Mitarbeitern in Fleischbetrieben aus Niedersachsen nicht bekannt, sagte Weil am Sonnabend.

Beschwerden beim Bundesarbeitsminister

Zuvor hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Länder aufgefordert, den Arbeitsschutz für Saisonarbeiter in der Fleischindustrie strenger zu kontrollieren. In einem Brief an die Bundesländer wies Heil darauf hin, dass sich bereits mehrere Diplomaten aus den Herkunftsländern der Arbeiter bei der Bundesregierung beschwert hätten. Sie behielten sich demnach "ausdrücklich weitere Maßnahmen" vor - etwa einen Ausreisestopp für Saisonbeschäftigte.

