Vorwärts Nordhorn gewinnt Nachhaltigkeitspreis des NFV Stand: 05.05.2023 20:33 Uhr Vorwärts Nordhorn hat den Nachhaltigkeitspreis des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) gewonnen. Der Buchholzer FC und der Afrikanische Sportverein (ASV) Hannover belegten die weiteren Plätze.

Mit dem Nachhaltigkeitspreis zeichnet der NFV Fußballvereine aus, die sich besonders nachhaltig für Integration, Vereinsarbeit und Klimaschutz engagiert haben. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 57 Clubs beworben. Die drei Vereine erhalten Geld- und Sachpreise in Höhe von 15.000 Euro. Die Sieger wurden am Freitagabend im Werkhof in Hannover bekannt gegeben. Die Vergabe des Preises hat zum zweiten Mal stattgefunden. Auf dieser Seite stellt der NDR Niedersachsen die drei Finalisten noch einmal vor.

Der SV Vorwärts Nordhorn

Der SV Vorwärts Nordhorn aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim hat vor eineinhalb Jahren die "Bunte Bande" gegründet - eine Mannschaft für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen beziehungsweise Handicap im Alter von 5 bis 16 Jahren. 16 Trainer, Betreuer und Junior-Coaches begleiten und trainieren die mittlerweile 30 Kinder. Der SV Vorwärts Nordhorn konnte weitere Vereine von dem Projekt überzeugen, sodass bald eine eigene Liga gegründet werden soll.

Der Buchholzer FC

Der Verein aus dem Landkreis Harburg hat die Jury mit seinem Projekt "Ausbildungskampagne" überzeugt. Vor dem Hintergrund der Sorge, dass immer weniger Jugendliche eine Ausbildung antreten, wurde dieses Projekt im Frühjahr 2022 ins Leben gerufen. Im Frühjahr 2022 richtete der Buchholzer FC in Zusammenarbeit mit einem Programmierer eine Stellenbörse auf seiner Webseite ein. Partner und Sponsoren des Vereins haben hier die Möglichkeit, Azubi- und duale Studienplätze sowie offene Stellen und Praktika anzubieten. Mehr als 40 Stellenanzeigen wurden so laut NFV schon platziert. Zudem habe der BFC 18 Flächen an Bandenwerbung für lokale Ausbildungsbetriebe zur Verfügung gestellt.

Der ASV Hannover

Der zweite Verein, der es bis in die Endrunde geschafft hat, hat die Jury mit seinem Projekt "Straßenfußball-Liga" überzeugt. Der Afrikanische Sportverein (ASV) aus Hannover will damit "das interaktive und kooperative Verhalten sowie die Persönlichkeitsentwicklung" der Teilnehmer und Teilnehmerinnen fördern, wie der NFV hervorhebt. Er spricht besonders Kinder und Jugendliche, Migranten, Geflüchtete sowie geistig und körperlich eingeschränkte Personen an. Hinter dem Projekt, das im Oktober vergangenen Jahres startete, stehen ausgebildete Pädagogen, Sozialarbeiter und Sportler.

Wer hat die Sieger des NFV-Nachhaltigkeitspreises gekürt?

Mitglieder der Jury waren: Daniela Behrens (Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport), Axel Holthaus (Lotto Niedersachsen), Guido Mönnecke (Geschäftsführer des Sparkassenverbandes Niedersachsen), Daniel Roth (Nachhaltigkeit, Generalsekretariat und Konzernstrategie bei der Volkswagen AG), Merle Frohms (Torhüterin des VfL Wolfsburg und der Frauen-Nationalmannschaft), Riem Hussein (DFB- und FIFA-Schiedsrichterin), Daniel Thioune (Trainer Fortuna Düsseldorf), Pierre Littbarski (Weltmeister von 1990, Markenbotschafter des VfL Wolfsburg), Ralph-Uwe Schaffert (NFV-Präsident), Frank Schmidt (Vorsitzender NFV-Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung), Jan Baßler (NFV-Direktor).

