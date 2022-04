Verstöße gegen Corona-Regeln: Bußgelder in Millionenhöhe Stand: 11.04.2022 08:18 Uhr In Niedersachsen haben die Kommunen seit Einführung der ersten Corona-Schutzmaßnahmen mehr als 100.000 Verstöße gegen die Regeln erfasst. Häufigster Verstoß: Missachtung der Maskenpflicht.

Gleich danach registrierten die Kommunen private Treffen mit zu vielen Menschen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, an der sich mehr als 30 Landkreise und kreisfreie Städte beteiligten.

Mehr als 5.500 Verstöße in Braunschweig

Die Region Hannover verzeichnete nach eigenen Angaben fast 39.000 Anzeigen, mehr als 10.000 wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht und etwa 8.600 wegen Gruppen-Zusammenkünften. Die Bußgeldforderungen summieren sich demnach auf mehr als acht Millionen Euro, noch seien aber nicht alle Gelder eingegangen. In Braunschweig waren es seit Pandemie-Beginn vor mehr als zwei Jahren mehr als 5.500 Verstöße.

Zu Beginn der Pandemie wurde meist nur ermahnt

In der Stadt Oldenburg wurden im gleichen Zeitraum 3.320 Corona-Ordnungswidrigkeiten gemeldet. In 2.040 Fällen wurden demnach Bußgeldbescheide mit einer Gesamtsumme von 350.000 Euro erlassen. In 1.200 Fällen mussten die Verfahren eingestellt werden, weil etwa Verstöße nicht ausreichend dokumentiert waren. Die Stadt Wilhelmshaven registrierte knapp 1.200 Verstöße, der Landkreis Cloppenburg etwa 3.700, der Landkreis Harburg rund 1.700, der Landkreis Hildesheim mehr als 4.800 und die Stadt Wolfsburg etwa 4.500. Vor allem zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden Menschen - darauf wiesen viele Kommunen hin - zunächst nur ermahnt, wenn sie gegen die Regeln verstießen.

Maskenpflicht entfällt vielerorts

Mittlerweile gelten in Niedersachsen wie fast bundesweit nur noch wenige Corona-Regeln. Einige Maßnahmen, die lange Zeit vorgeschrieben waren, etwa die Kontaktbeschränkungen bei privaten Treffen oder die Maskenpflicht beim Einkaufen, sind nicht mehr gültig.

