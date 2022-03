Tonne: "Alle geflüchteten Kinder bekommen Bildungsangebot" Stand: 11.03.2022 14:37 Uhr Das Land Niedersachsen bereitet Schulen und Kitas für die Aufnahme geflüchteter Kinder vor. Kultusminister Grant Hendrik Tonne will dafür gegebenenfalls auch geflüchtete Pädagoginnen in Schulen einsetzen.

Die aus den ukrainischen Kriegsgebieten kommenden Kindern und Jugendlichen sollen so schnell wie möglich eine Kita oder eine Schule besuchen können. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kündigte am Freitag in Hannover ein Höchstmaß an Flexibilität im Bildungssystem an. In der Phase akuter Not müssten die Kita- und Schulträger maximale Freiheiten haben, um auf die Situation reagieren zu können. In den niedersächsischen Erstaufnahme-Einrichtungen sind nach Angaben des Innenministeriums bisher 1.697 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen und offiziell registriert worden. Darunter seien rund 200 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag. Die tatsächliche Zahl liege allerdings vermutlich noch erheblich höher, weil viele Menschen privat untergekommen und noch nicht erfasst seien.

Tonne: Geflüchtete haben Rechtsanspruch auf Betreuung

Die Landesregierung wolle den Kindern und Jugendlichen aus dem Kriegsgebiet zügig passende Bildungs- und Betreuungsangebote machen. Für geflüchtete Kinder bestehe ein altersbezogener Rechtsanspruch auf eine Kindertagesbetreuung oder den Schulbesuch, unterstrich Tonne. Das Schulsystem in der Ukraine ist in Teilen vergleichbar mit dem anderer europäischer Staaten. So erhalten die Kinder dort zum Beispiel bereits ab der ersten Klasse Englisch-Unterricht. Derzeit werde ein Meldewesen aufgebaut, um die neu hinzukommenden Schülerinnen und Schüler zu erfassen, kündigte der Minister an. Kommende Woche sollten die ersten Meldedaten vorliegen.

Geflüchtete Pädagoginnen sollen helfen

"Wir werden gewohnte Wege verlassen müssen, um tatsächlich allen Kindern und Jugendlichen ein Angebot machen zu können", sagte Tonne. Dazu gehöre, geflüchtete Frauen mit einer pädagogischen Grundbildung mit einzubeziehen. Sie könnten als pädagogische Mitarbeiterinnen, als Kultusvermittlerinnen, bestenfalls als Lehrerinnen oder Quereinsteigerinnen arbeiten. "All das wird geprüft und soll ermöglicht werden. Es gibt keine Denkverbote in dieser Situation", sagte Tonne.

Schulpsychologen sollen eingeschaltet werden

Eine wichtige Rolle in dem Konzept sollen auch Schulpsychologen übernehmen: Lehrkräfte können diese Fachleute hinzuziehen, wenn sie Hinweise haben, dass ein Kind möglicherweise traumatisiert ist. Mit den Psychologen können die Schulen dann weitere Schritte erarbeiten, bis hin zu Therapien, teilte das Kultusministerium mit.

Ministerium: Schulen als sicherer Ort

Selbst wenn die Kinder im Krieg keine Angehörigen verloren haben oder sie selbst keine verletzten oder leidenden Menschen gesehen haben, werden viele Schwierigkeiten für die Kinder erwartet - vom Vermissen der Heimat und der Freunde über Sprachschwierigkeiten bis zur ungewissen Lage, wo sie längerfristig unterkommen können. Helfen soll dabei die Schule: Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen sollen sich in der Schule sicher und geborgen führen, wie das Ministerium mitteilte.

GEW: Mehr Stunden für Lehrer und Sozialarbeiter ermöglichen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält den Weg für richtig. Gleichwohl fordert die GEW, dass das Ministerium nun auch schnell ermöglicht, dass etwa Sozialarbeiter und Erzieherinnen oder auch Lehrkräfte Stunden aufstocken können, um zu helfen.

