Tests decken in einer Woche 600 Corona-Fälle an Schulen auf Stand: 30.04.2021 16:48 Uhr Seit dem Ferienende müssen sich Kinder und Schulpersonal in Niedersachsen vor dem Schulbesuch testen. In der ersten Woche wurden so mehr als 500 Corona-Fälle entdeckt, in der darauffolgenden fast 600.

Dadurch habe ein Einschleppen in die Schulen und Weiterverbreiten in den Familien verhindert werden können, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover: "Damit bestätigt sich, dass die Selbsttests ein wirksames Instrument sind, um Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen." Das seien ermutigende Signale für die weitere Perspektive, so der Minister.

Für eine Woche mehr als 1,4 Millionen Tests verteilt

In der Woche vom 19. bis 23. April wurden dem Ministerium zufolge 573 positive Selbsttests mit einem PCR-Test bestätigt. Davon entfielen 530 auf die Schülerinnen und Schüler und 43 auf Mitarbeitende. Insgesamt waren mehr als 1,4 Millionen Tests ausgegeben worden, hinzu kamen 17.400 anlassbezogene Tests. Sollten die ausgegebenen Tests alle genutzt worden sein, läge der Anteil der dadurch aufgedeckten Infektionen bei rund 0,04 Prozent. In der Woche nach den Osterferien waren den Angaben zufolge 554 Infektionen erkannt worden. Der Anteil der positiven Ergebnisse, bestätigt durch PCR-Tests, lag damals bei den Schülern bei 0,03 Prozent, bei den Beschäftigten bei 0,01 Prozent.

