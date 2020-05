Stand: 13.05.2020 08:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

TUI streicht wegen Corona-Krise 8.000 Stellen

Der Reisekonzern TUI mit Sitz in Hannover will weltweit rund 8.000 Arbeitsplätze abbauen beziehungsweise nicht besetzen. Grund dafür sei der Geschäftseinbruch durch die Corona-Pandemie, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorstellung der Geschäftszahlen mit. Vorstandschef Fritz Joussen sagte, wegen der Unsicherheiten müssten die Verwaltungskosten um 30 Prozent gesenkt werden.

Verluste steigen stark an

Von Oktober bis März sank das bereinigte Ergebnis von TUI vor Zinsen und Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 175 Prozent auf minus 828,7 Millionen Euro. Verluste in dieser Zeit sind in der Branche typisch, da die Unternehmen das meiste Geld im Sommer verdienen. Wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen Reisebeschränkungen musste TUI sein Programm im März allerdings zunächst einstellen. Aktuell sind im Sommergeschäft nur 35 Prozent gebucht.

Zehn-Punkte-Plan zur Wiederaufnahme des Geschäfts

TUI hat nach der vorläufigen Absage des nahezu gesamten Programms aus Pauschalreisen, Flügen und Kreuzfahrten für den Hotelbetrieb inzwischen einen Zehn-Punkte-Plan zur Wiederaufnahme beschlossen. Dieser sieht zum Schutz vor Infektionen zum Beispiel vor, dass Kunden online einchecken können, Abstandsregeln greifen, die Kapazitäten von Restaurants und Teilnehmerzahlen von Sport- und Unterhaltungs-Events verringert und Zimmer mit speziellen Mitteln gereinigt werden. Die Maßnahmen würden zusätzlich zu den gesetzlichen Vorschriften der jeweiligen Urlaubsländer eingeführt, heißt es. "Die Saison startet später, könnte dafür aber länger dauern", sagte Vorstandschef Joussen. "Sommerurlaub in Europa kann jetzt schrittweise wieder möglich gemacht werden - verantwortungsvoll und mit klaren Regeln."

Kurzarbeit und Milliarden-Kredit

TUI hat wegen der Corona-Krise zahlreiche Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt. Für viele gilt diese Regelung bis in den September. Um die Einnahmeeinbußen abzufedern und Liquidität zu sichern, bekommt das Unternehmen über die staatliche Förderbank KfW einen Kredit von 1,8 Milliarden Euro. Dieser stockt eine schon bestehende Kreditlinie im Wert von 1,75 Milliarden Euro auf.

