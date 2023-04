Studie: Pedelec fahren ist gesünder als gedacht Stand: 13.04.2023 15:03 Uhr Radfahren mit einem Pedelec steigert die Fitness und Gesundheit stärker als bisher gedacht. Das belegt eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), die am Donnerstag vorgestellt wurde.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Klinik für Rehabilitations- und Sportmedizin der MHH haben für ihre Untersuchung über drei Jahre Daten ausgewertet - von bundesweit 1.250 Pedelec-Fahrerinnen und Fahrern und 629 Menschen, die auf herkömmlichen Rädern unterwegs waren. Berücksichtigt wurden insgesamt 58.833 Fahrten. Gemessen wurde jeweils die Herzfrequenz der Aktiven und mit welcher Geschwindigkeit sie unterwegs waren. Das überraschende Ergebnis: Der Puls der beiden Gruppen unterschied sich nur wenig.

VIDEO: E-Bikes im Test: Welche sind ihr Geld wert? ((21.06.2022) (5 Min)

Pedelecs fürs Herz-Kreislaufsystem fast so gut wie das Fahrrad

Die Herzfrequenz der Pedelecfahrenden lag während des Radelns im Schnitt nur fünf Schläge pro Minute unter der der Fahrradfahrer. Die Autorin der Studie, Hedwig Theda Boeck, schließt daraus, das Muskeln und Herz-Kreislaufsystem beim Pedelecfahren nahezu so gefordert werden wie beim herkömmlichen Radfahren. Außerdem hätten die Pedelecfahrer öfter das Auto durch ihr Zweirad ersetzt als die anderen Radfahrer. Die Motorunterstützung erleichtere daher den Einstieg in eine alltägliche körperliche Aktivität und sei auch für ältere, übergewichtige und weniger trainierte Menschen eine gute Möglichkeit, ihre Aktivitäten zu steigern, so Boeck.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.04.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Straßenverkehr