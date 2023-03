Streit um Eierlikör-Slogan: Brennerei Nordik steht vor Gericht Stand: 22.03.2023 09:02 Uhr Der Eierlikörhersteller Nordik im Landkreis Stade musste sich am Dienstag vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht verantworten. Anlass war eine Klage des Spirituosenproduzenten Verpoorten aus Bonn.

Dieser wirft dem Konkurrenten vor, den Eierlikör aus Jork mit einem nur leicht abgeänderten Werbeslogan von Verpoorten beworben zu haben. Der Spirituosenhersteller aus Jork hatte seine fünf Eierlikörsorten mit dem Zusatz "Ei, Ei, Ei, Ei, Ei" beworben. Der käme aber einem Werbespruch von Verpoorten zu nahe. Laut deren Anwälten hat ihr Mandant jahrzehntelang in den Slogan "Eieiei Verpoorten" viel Geld investiert. Außerdem sei der Werbespruch seit 1978 geschützt. Der Slogan der Jorker Brennerei sei deshalb als Rufausbeutung zu werten, so die Anwälte des Bonner Unternehmens weiter.

Richter sieht ausreichend großen Abstand

In dem Prozess geht es um Abmahnkosten und Schadenersatz. Der Vorsitzende Richter schätzte den Fall am Dienstag allerdings anders ein als die Kläger - unter anderem, weil die Slogans unterschiedlich genug seien. Zudem sei das Ei die Grundlage allen Eierlikörs. Es könne deshalb "keinem Hersteller untersagt werden, auf diese Zutat hinzuweisen". Ein Urteil soll am 27. April fallen.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie