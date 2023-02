Ständige Mitarbeiter-Kontrolle bei Amazon in Winsen ist rechtens Stand: 09.02.2023 20:22 Uhr Das Logistikunternehmen Amazon in Winsen darf technisch überwachen, wie gut und schnell seine Angestellten arbeiten. Das hat das Verwaltungsgericht Hannover entschieden.

Amazon hatte gegen Niedersachsens Landesbeauftragte für Datenschutz, Barbara Thiel, geklagt. Sie hatte im Oktober 2020 eine Verfügung gegen das Logistikzentrum erlassen, da über Handscanner ständig eingesehen werden kann, wie viele Pakete die Mitarbeitenden in Winsen bearbeiten. Demnach kann die Arbeitsgeschwindigkeit der Mitarbeitenden überwacht werden. Das Gericht erklärte am Donnerstag in einem datenschutzrechtlichen Kontrollverfahren die Praxis für zulässig.

Richterin vermisst klare gesetzliche Regelung

"Wir haben erkannt, dass diese Steuerung erforderlich ist", sagte die Vorsitzende Richterin Andrea Reccius. Es ginge dabei um die Überprüfung der logistischen Abläufe, nicht aber um die Überwachung der persönlichen Eigenschaften der Mitarbeiter. "Wir hätten uns gewünscht, dass der Gesetzgeber tätig geworden wäre oder noch wird", sagte die Richterin weiter und betonte, sich bei der Urteilsfindung nicht leicht getan zu haben. Eine Berufung ist laut Gericht möglich. Die nächste höhere Instanz ist das Oberverwaltungsgericht Lüneburg.

