Sonder-Impfaktion für Jugendliche in Niedersachsen gestartet Stand: 18.07.2021 09:31 Uhr Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren können sich bei einer Sonder-Impfaktion des Landes heute gegen Corona impfen lassen. Insgesamt nehmen daran 23 Impfzentren in Niedersachsen teil.

Unter anderem in Cuxhaven, Wittmund, Braunschweig, Goslar und Helmstedt werden heute Jugendliche geimpft. Dafür hat das Land 27.000 Dosen des Vakzins von Biontech zu Verfügung gestellt. Es ist der einzige Impfstoff, der bisher für Kinder und Jugendliche in Deutschland zugelassen ist. Voraussetzung ist, dass die Eltern einverstanden und bei der Impfung dabei sind. Mit der Aktion will die Landesregierung Minderjährigen die Chance geben, sich noch vor den am kommenden Donnerstag beginnenden Ferien impfen zu lassen. Der Termin für die zweite Impfung wäre dann am Ende der Sommerferien.

Große Nachfrage - Impfaktion für Jugendliche geht weiter

Allerdings gibt es keine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Personen von 12 bis 17 Jahren, sondern nur für diejenigen mit einem besonderen Risiko. Wegen der großen Nachfrage will Niedersachsen die Impfaktion in den kommenden Wochen fortsetzen. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach sich für die Impfung der 12- bis 17-Jährigen aus. "Ich mag mir keine Situation ausmalen, wo die Älteren geimpft sind und die Jüngeren nicht", sagte Weil im Sommerinterview mit dem NDR in Niedersachsen. Entscheiden würden letztlich die Eltern. Die Politik wolle aber die Möglichkeit eröffnen, so Weil. Es gebe zudem viele Experten, die auf die Frage, ob sie ihr Kind impfen lassen würden, klipp und klar mit "ja" antworteten. In vielen Ländern würden überwiegend auch die Jugendlichen geimpft.

Impftermine schnell ausgebucht

In Niedersachsen seien die Impftermine für Menschen unter 18 Jahren innerhalb kurzer Zeit ausgebucht gewesen, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Deshalb habe sie sich entschieden, dieses Angebot auch in den kommenden Wochen aufrechtzuerhalten. Die Impfzentren könnten damit weiterhin einen Teil ihrer Impfdosen für die Impfung von Kindern und Jugendlichen reservieren und gezielt Termine anbieten.

Freie Wahl des Impfzentrums

Diese Impf-Termine werden ausschließlich über die Hotline des Landes unter der Telefonnummer (0800) 99 88 665 vergeben. Sie können auch von Personen gebucht werden, die nicht im Einzugsgebiet des jeweiligen Impfzentrums wohnen.

