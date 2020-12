Silvester: Böller und Raketen nur sehr eingeschränkt erlaubt Stand: 22.12.2020 18:46 Uhr In Niedersachsen ist zu diesem Jahreswechsel das Abbrennen von Feuerwerk an belebten Plätzen verboten.

Das komplette Verbot in Niedersachsen hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg gekippt, daher hat das Land seine Verordnung geändert. Verboten ist Feuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen, Straßen und Wegen. Welche Flächen dies betrifft, legt jede Kommune selbst fest. Am 31. Dezember ist zudem ab 21 Uhr auch das Mitführen von Feuerwerk in diesen Bereichen nicht erlaubt, und zwar bis zum Neujahrsmorgen um 7 Uhr.

Downloads Corona-Verordnung: Verbot von Feuerwerken Niedersachsen hat den Paragrafen zum Feuerwerksverbot in der Corona-Verordnung geändert. Hier der Text zum Download. Download (292 KB)

Bund untersagt Verkauf von Feuerwerk

Ziel ist es nach Angaben des Krisenstabs, Ansammlungen von Menschen zu verhindern. Deutschlandweit untersagt ist derweil der Verkauf von Silvesterfeuerwerk an Verbraucher. Dieses Verbot hat der Bund verhängt.

Mediziner: Verletzte zu Silvester belasten Kliniken

Viele Ärzte und Angehörige des Pflegepersonals hatten ein Feuerwerksverbot gefordert, damit die sowieso schon an der Belastungsgrenze arbeitenden Krankenhäuser an Silvester nicht noch zusätzlich mit Patienten belastet werden, die durch Feuerwerkskörper verletzt wurden.

