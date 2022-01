Rukwied: Bauern brauchen vier Milliarden Euro für den Umbau Stand: 16.01.2022 17:46 Uhr Bauernpräsident Joachim Rukwied hat von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) gefordert, schnellstmöglich die Finanzierung neuer Tierwohl-Ställe zu klären.

"Der Umbau kostet etwa vier Milliarden Euro im Jahr. Das Geld brauchen wir", sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbands der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montagsausgabe). Rukwied sagte, der Umbau der Tierhaltung sei ein Stück weit die Möglichkeit, sich als Tierhalter neu zu erfinden. "Die Bauern sind bereit dafür." Dies könne aber nur gelingen, wenn nun schnell entschieden werde, wie die neuen Ställe bezahlt werden sollten und der entsprechende Finanztopf geschaffen werde.

"Betriebe geben reihenweise auf"

Der Bauernpräsident verwies auf die Krisensituation gerade in der Schweine- und Rinderhaltung, wo die Erzeugerpreise seit Langem im Keller sind. "Ich mache mir Sorgen um den Fortbestand der Tierhaltung in Deutschland", sagte Rukwied. "Die Betriebe geben reihenweise auf." Die Zahl der in Deutschland gehaltenen Tiere sei so niedrig wie lange nicht. Umso wichtiger sei es, schnell mit dem Umbau der Tierhaltung zu beginnen, um Perspektiven zu schaffen.

Regierungskoalition will unterstützen

Die Ampelkoalition hat sich vorgenommen, ab 2022 eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung einzuführen, die auch Transport und Schlachtung umfasst. Außerdem sollen Bauern dabei unterstützt werden, die Tierhaltung artgerecht umzubauen. Der Grünen-Politiker Özdemir forderte zuletzt am Freitag mehr Wertschätzung für Lebensmittel ein. Er will dafür auch dem harten Preiskampf zulasten der Bauern ein Ende machen.

Weitere Informationen Milchbauern in Existenznot: "Abends ärmer als morgens" Die Erträge reichen nicht, um die gestiegenen Kosten zu decken. Ein Milchviehhalter aus der Region Hannover rechnet vor. (11.12.21) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.01.2022 | 06:30 Uhr