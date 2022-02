Rathausaffäre: Hat Ex-OB Schostok nie Prüfung beauftragt? Stand: 11.02.2022 15:41 Uhr Seit Freitag muss sich Hannovers früherer Oberbürgermeister Stefan Schostok erneut wegen unrechtmäßig gezahlter Zulagen vor Gericht verantworten. Sein Ex-Büroleiter sorgt für eine Überraschung.

Der mitangeklagte Frank Herbert sagte zum Prozessauftakt, dass Schostok ihn niemals damit beauftragt habe, seine eigene Gehaltszulage zu prüfen. Das illegale Lohnplus in Höhe von monatlich mehr als 1.000 Euro sei auch nicht von Schostok gestoppt worden. Der Ex-Büroleiter will selbst dafür gesorgt haben, dass es nicht mehr an ihn ausgezahlt wurde. Herbert steht wegen Betruges durch Unterlassen vor Gericht. Bei Schostok hatte der Bundesgerichtshof zuvor den Freispruch des SPD-Politikers zum Vorwurf der Untreue aufgehoben. Am kommenden Dienstag will sich Schostok zu den Vorwürfen äußern.

VIDEO: Rathausaffäre: Beteiligte legen Rechtsmittel ein (04.05.2020) (1 Min)

Der Verteidiger Schostoks, Wolfgang Borsum, beklagte am Freitag vor dem Landgericht ein Missverhältnis zwischen Schaden und Verfahrenskosten, zumal sich sein Mandant nicht selbst bereichert habe. Affäre und Verfahren hätten das Leben des ehemaligen Politikers zerstört. Hinzu komme, dass sein Mandant gegen seinen Rat vom Amt des Oberbürgermeisters zurückgetreten sei, statt sich abwählen zu lassen - mit Auswirkungen auf die Pension des SPD-Politikers.

Es geht um Zulagen von knapp 50.000 Euro

In der Affäre geht es um Zulagen von rund 49.500 Euro, die der Büroleiter und Chefjurist Herbert zwischen April 2015 und Mai 2018 rechtswidrig erhalten haben soll. Seit Oktober 2017 soll Schostok von der Rechtswidrigkeit der Zulage gewusst, sie aber nicht gestoppt haben. Für den Revisionsprozess sind sechs Fortsetzungstermine vorgesehen, das Urteil wird in einem Monat erwartet.

Weitere Informationen Rathausaffäre: Ex-OB Schostok freigesprochen Das juristische Ende der Rathausaffäre: Die Richter haben Hannovers Ex-Oberbürgermeister Schostok vom Untreuevorwurf freigesprochen. Die beiden Mitangeklagten wurden hingegen verurteilt. (30.06.2021) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.02.2022 | 15:00 Uhr