Stand: 11.08.2020 12:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizist nach Rede auf Corona-Demo suspendiert

Ein Auftritt bei einer "Querdenken"-Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen hat für einen Kriminalhauptkommissar aus Hannover gravierende Konsequenzen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat die Polizeidirektion den Mann vorerst vom Dienst suspendiert. Der 57-jährige Beamte hatte vor mehr als 2.000 Demonstranten in Dortmund auf der Bühne gesprochen und unter anderem behauptet, Politik und Medien seien Lügner.

Vorerst von Dienstgeschäften entbunden

Grundsätzlich stehe das Recht auf Meinungsfreiheit auch Polizeibeamten zu, sagte eine Behördensprecherin. Allerdings seien private Meinung und dienstliches Handeln stets zwingend zu trennen. Bestünden Zweifel an dem Auftreten von Beamtinnen oder Beamten, sei ein dienstrechtliches Vorgehen obligatorisch. In diesem Fall sei der Kriminalhauptkommissar auf Basis des Beamtenstatusgesetzes vorerst von seinen Dienstgeschäften entbunden worden. In den kommenden drei Monaten werde der Auftritt des Mannes geprüft und bewertet, so die Sprecherin.

Corona-Demo: "Es muss auch Platz für diese Meinung geben" NDR Kultur - Journal Gespräch - 03.08.2020 19:00 Uhr Autor/in: Friedrich, Alexandra Am vergangenen Sonnabend haben rund 20.000 Menschen in Berlin gegen die Anti-Corona-Maßnahmen protestiert. Ein Gespräch mit der Autorin und Publizistin Lamya Kaddor.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Beamter spricht von blindem Gehorsam der Polizei

Der 57-Jährige hatte bei der Demonstration auch gesagt, dass seine Kollegen bei der Polizei in blindem Gehorsam arbeiten würden. Dies erinnere ihn an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Mehr als 20 Minuten sprach der Beamte auf der Bühne, bewusst nicht als Privatperson, sondern als Kriminalhauptkommissar. Er habe sich jedes Wort genau überlegt, denn er wisse auch, was seine Rede für Folgen haben könne, sagte er unter dem Jubel der Corona-Maßnahmen-Gegner. Bei der Polizeidirektion Hannover arbeitet der Mann im Bereich der Prävention und berät zum Schutz vor Diebstahl, Einbruch und Überfall.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.08.2020 | 12:00 Uhr