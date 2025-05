Stand: 07.05.2025 10:11 Uhr Eurojackpot: Mehr als sechs Millionen Euro gehen nach Niedersachsen

Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Niedersachsen hat bei der Lotterie Eurojackpot 6.061.762,90 Euro gewonnen. Die gleiche Summe in der zweiten Gewinnklasse ging nach Angaben von Westlotto auch nach Schleswig-Holstein und nach Dänemark. Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot wurde allerdings wieder nicht geknackt, da keiner der Mitspielenden auf die in Helsinki gezogenen Gewinnzahlen 1, 21, 22, 46, 49 und die beiden Eurozahlen 9 und 10 getippt hatte. Dies gelang in der Geschichte des Eurojackpots erst zwei deutschen Lottospielern. Bei der nächsten Ziehung am Freitag sind somit erneut 120 Millionen Euro im Jackpot. Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der ersten Gewinnklasse liegt bei 1 zu 140 Millionen.

