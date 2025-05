Stand: 07.05.2025 15:26 Uhr Blaualgen im Silbersee in Stuhr: Landkreis warnt vor dem Baden

Das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz hat am Silbersee in Stuhr Blaualgen festgestellt. Der Landkreis spricht vorsorglich eine Warnung aus, auch wenn nur wenige Blaualgen gefunden worden seien. Am Ufer des beliebten Badesees stehen außerdem Warnschilder: Demnach sollen Eltern darauf achten, dass Kinder nicht ins Wasser gehen, wenn sich auf der Oberfläche Schlieren bilden. Das gelte auch, wenn das Wasser deutlich getrübt ist. Hunde sollten das Wasser nicht trinken, hieß es. Blaualgen können unter anderem Hautreizungen und Durchfall auslösen. Zuletzt musste der Landkreis im vergangenen August ein Badeverbot für den Silbersee wegen Blaualgen erteilen.

