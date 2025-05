Stand: 07.05.2025 18:39 Uhr Nach Raubüberfall in Hannover: Opfer im Krankenhaus gestorben

Fast eine Woche nach einem Raubüberfall in der Innenstadt von Hannover ist ein 42-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Unbekannter hatte den Mann am vergangenen Donnerstag auf einer Einkaufspromenade geschubst, sodass dieser stürzte. Der Täter habe dann einen Rucksack gegriffen, der mutmaßlich dem 42-Jährigen gehörte, so die Beamten. Er sei in Richtung Hamburger Allee davon gerannt, Passanten hätten den Notruf alarmiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes mit Todesfolge. Laut Zeugenaussagen soll der Unbekannte etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und 40 bis 50 Jahre alt sein. Außerdem hat er demnach eine kräftige Statur und einen kurzen Vollbart. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.05.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover