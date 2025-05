Nach Unfall mit Zug an Bahnübergang in Rieste: Autofahrer gestorben Stand: 07.05.2025 19:20 Uhr In Rieste (Landkreis Osnabrück) ist am Mittwochnachmittag ein Auto mit einem Personenzug zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei eingeklemmt. Er starb später an seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück dem NDR Niedersachsen mit. Unter den 49 Fahrgästen und den vier Zug-Mitarbeitern gebe es keine Verletzten. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge an einem Bahnübergang an der Straße Burlagerort. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren die Nordwestbahn und der Autofahrer mit gedrosselter Geschwindigkeit an den Bahnübergang herangefahren.

Zugstrecke Bramsche-Oldenburg wieder frei

Die Zuginsassen sind nach dem Unfall mit Bussen zu ihrem Zielort gebracht worden, sagte ein Sprecher der Nordwestbahn. Die Zugstrecke Bramsche-Neuenkirchen-Oldenburg war nach dem Unfall gegen 15 Uhr gesperrt. Gegen 17.30 Uhr sei die Strecke wieder freigegeben worden, sagte ein Polizeisprecher der Bundespolizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr