Jugendliche "Bahn-Surfer" wollten offenbar auf Zugdach mitfahren Stand: 07.05.2025 11:43 Uhr Zwei Unbekannte sind am vergangenen Freitag am Bahnhof in Osnabrück-Sutthausen auf einen Zug geklettert. Nach Angaben der Bundespolizei wollten sie offenbar auf dem Dach einer Nordwestbahn mitfahren.

Vor der Abfahrt sind sie allerdings bemerkt worden. Wahrscheinlich habe sie eine Bahnmitarbeiterin entdeckt und eine Durchsage gemacht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Eine Befragung dazu steht noch aus. Die Unbekannten seien dann vom Dach herunter gestiegen und geflüchtet. Die Videos der Überwachungskameras deuten laut Polizei darauf hin, dass es sich vermutlich um zwei Jugendliche handelt. Sie seien während der Aktion teilweise vermummt gewesen. Möglicherweise war auch eine dritte Person beteiligt, die auf dem Bahnsteig stand, wie die Bundespolizei mitteilte.

Polizei warnt vor Bahn-Surfen und sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0541) 33 12 80 bei der Bundespolizei in Osnabrück zu melden. Die Beamten warnen vor dem sogenannten Bahn-Surfen. Zugdächer seien oft rutschig und ein Sturz ende schnell tödlich. Das Mitfahren auf dem Dach oder an den Seiten eines Zuges ist illegal. Im Osnabrücker Raum gab es laut dem Sprecher der Bundespolizei nur sehr selten solche Vorfälle. An einen tödlichen Fall aus den vergangenen Jahrzehnten könne er sich nicht erinnern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück