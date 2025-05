Stand: 07.05.2025 15:55 Uhr Cuxhaven: Männer bei Fake-Dates überfallen - Verdächtige ermittelt

In Cuxhaven sind in den vergangenen Monaten gezielt mehrere homosexuelle Männer über eine Dating-Plattform in einen Hinterhalt gelockt und überfallen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Opfer wurden den Angaben zufolge abends auf öffentliche Plätze gelockt - dort kam es zu Drohungen und körperlicher Gewalt. Die Täter hatten es den Angaben zufolge auf Handys und Bargeld abgesehen. Die Polizei nahm nun drei Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 21 Jahren fest. Ein gezieltes Motiv gegen homosexuelle Männer lasse sich bislang nicht nachweisen, sagte ein Polizeisprecher. Es werde wegen Raub, Erpressung und Körperverletzung ermittelt. Drei Fälle sind der Polizei bisher bekannt. Die Beamten bitten mögliche weitere Betroffene, sich zu melden. In Lüneburg hatten sich im Dezember ähnliche Fälle ereignet.

Nachrichten aus dem Studio Oldenburg

