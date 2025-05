Stand: 07.05.2025 09:45 Uhr Familienstreit in Lüneburg: Polizei ermittelt nach Schlägerei

Nach einer Schlägerei zwischen Mitgliedern von drei Familien im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor will die Polizei jetzt die Hintergründe untersuchen. Es werde gegen sechs Männer wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung ermittelt, so ein Polizeisprecher. Insgesamt seien zehn Personen an der Prügelei beteiligt gewesen. Sie schlugen am Samstagabend mit Eisenstangen und Knüppeln aufeinander ein. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Fünf Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 68 Jahren erlitten bei dem Streit Platzwunden und Prellungen. Warum der Streit ausbrach, ist laut Polizei noch unklar.

