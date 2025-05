Stand: 07.05.2025 05:30 Uhr Streit ohne Gerichtsprozess lösen: Gemeinden suchen Schiedspersonen

Mehrere Gemeinden in Niedersachsen suchen derzeit wieder Schiedspersonen. Bürgerinnen und Bürger ab 30 Jahren können sich für das Ehrenamt bewerben. Die Aufgabe von Schiedspersonen ist, Konflikte außergerichtlich zu schlichten. Dabei geht es nicht nur um Nachbarschaftsstreitigkeiten, sondern auch um bestimmte Strafsachen wie Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. In der Gemeinde Seevetal (Landkreis Harburg) werden ab sofort drei neue Schiedspersonen gesucht. Die Gemeinde sagt, dass Schiedspersonen "einen wertvollen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben" leisten. Auch andernorts läuft die Suche, zum Beispiel in der Stadt Celle, der Samtgemeinde Weser-Aue (Landkreis Nienburg) und der Gemeinde Uetze (Region Hannover).

