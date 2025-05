Stand: 07.05.2025 08:48 Uhr Bauarbeiten auf der B51 bei Osnabrück: Einschränkungen ab Sommer

Autofahrerinnen und Autofahrer, die regelmäßig auf der B51 zwischen Osnabrück und Georgsmarienhütte unterwegs sind, müssen sich in diesem Jahr auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die niedersächsische Behörde für Straßenbau mitteilte, wird auf der Strecke die Fahrbahn teilweise erneuert. Auch ein Radweg soll neu angelegt werden. Außerdem müsse ein Haus an der Bundesstraße unter der Talbrücke Oesede abgerissen werden, denn die Brücke werde neu gebaut. Beginn der Bauarbeiten sei in diesem Sommer, so die Behörde. Wie sich die Bauarbeiten konkret auf den Verkehr auswirken, ist noch unklar.

