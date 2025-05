Stellenabbau bei Bosch in Hildesheim: Verhandlungen vor dem Aus? Stand: 07.05.2025 10:11 Uhr Die Krise in der Autoindustrie setzt auch den Zulieferern zu. Schon länger bangen die Beschäftigten bei Bosch in Hildesheim um ihre Arbeitsplätze. Nun spitzt sich die Lage offenbar zu.

Heute sollen die Beschäftigten in einer nicht öffentlichen Betriebsversammlung in Hildesheim auf den neuesten Stand gebracht werden. Die IG Metall und der Gesamtbetriebsrat befürchten, dass Gespräche zwischen Konzernspitze und Arbeitnehmervertretern zu scheitern drohen. Die Geschäftsführung habe ihnen einseitig ein Ultimatum gesetzt, einem Eckpunktepapier zuzustimmen. Dies sehe einen massiven Stellenabbau sowie eine mögliche spätere Schließung des Werks in Hildesheim vor, heißt es.

Alternativkonzept sieht weniger Stellenabbau vor

Im November 2024 war bekannt geworden, dass Bosch am Standort Hildesheim wegen der Krise in der Autoindustrie in den kommenden Jahren 750 Stellen abbauen will. IG Metall und Betriebsrat hatten ein Alternativkonzept vorgelegt. Dies sieht den Abbau von 300 Stammbeschäftigten und den Entfall aller etwa 100 befristet Beschäftigten in einem ersten Schritt vor.

Wirtschaftsminister hat sich eingeschaltet

Zuletzt hatte sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies in den Konflikt eingeschaltet. Der SPD-Politiker forderte die Bosch-Geschäftsführung Ende April auf, das Konzept des Betriebsrats zu prüfen. Die Schließung des Gesamtstandorts müsse verhindert werden, betonte Lies.

Auch an anderen Standorten von Automobilzulieferer Bosch in Deutschland ist der Abbau von Stellen geplant. Der Unmut ist dabei groß: Erst am Montag musste eine Betriebsversammlung bei Bosch in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) abgebrochen werden.

