Wangerooge sucht Inselbürgermeister: Viele Bewerber auf Annonce Stand: 06.05.2025 08:48 Uhr Bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten für das Amt des Inselbürgermeister auf Wangerooge haben CDU, SPD und Grüne erneut auf eine Stellenanzeige gesetzt. Nun müssen sie aus mehr als 400 Bewerbungen auswählen.

Die große Resonanz habe die Parteien überrascht, sagte Grünen-Ratsmitglied Peter Kuchenbuch-Hanken. Nun sollen die Bewerberinnen und Bewerber zu Videokonferenzen und später zu Bewerbungsgesprächen auf die Insel eingeladen werden. Die Parteien seien zuversichtlich, einen gemeinsamen Kandidaten oder eine gemeinsame Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 17. August zu finden, hieß es.

Letzter Bürgermeister von Wangerooge trat 2023 zurück

Für die ungewöhnliche Kandidaten-Suche hatten die drei Parteien aus dem Wangerooger Inselrat eine Stellenanzeige in Lokalzeitungen geschaltet. "Bei uns können Sie an verantwortlicher Stelle Zukunft gestalten", hieß es in der Annonce. Bereits Marcel Fangohr war auf diesem Weg als Bürgermeister gefunden worden. Damals gab es rund 40 bis 50 Bewerbungen. Fangohr trat aber nach einem Streit mit dem Gemeinderat im Herbst 2023 von seinem Posten zurück.

Viel Aufmerksamkeit wegen Suche nach Leuchtturmwärter

Vielleicht habe bei der neuen Kandidaten-Suche auch die Suche nach einem neuen Leuchtturmwärter geholfen, so Kuchenbuch-Hanken. Im vergangenen Jahr war ein Stellengesuch der Gemeinde im Internet viral gegangen und hatte der Insel bundesweit viel Aufmerksamkeit beschert. 1.100 Menschen bewarben sich auf den Job, den schließlich der Sauerländer Daniel Jochheim bekam.