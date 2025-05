Mordverdacht: Frau in Goslar angezündet - das ist zur Tat bekannt Stand: 07.05.2025 14:19 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer 40-Jährigen in Goslar-Oker versuchen die Ermittelnden, die Tat zu rekonstruieren. Die Mutter von vier Kindern starb, nachdem sie angezündet worden war. Unter Verdacht steht der Ehemann.

Man gehe von einer Beziehungstat aus, sagte der Braunschweiger Staatsanwalt Hans Christian Wolters auf Anfrage von NDR Niedersachsen. Gegen den 50-jährigen Ehemann der Getöteten werde wegen Mordes ermittelt - und das aus drei Gründen: Heimtücke, besonderer Grausamkeit und niedrigen Beweggründen. Letzteres, weil möglicherweise Eifersucht eine Rolle gespielt habe. Der in Untersuchungshaft untergebrachte Ehemann habe sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert, sagte Wolters weiter. Entgegen erster offizieller Angaben vom Dienstag, hat das Paar nicht vier minderjährige, sondern zwei minderjährige und zwei volljährige Kinder, die mit den Eltern in der Wohnung lebten. Laut Wolters haben sie nichts von der Tat mitbekommen.

Videos 1 Min Staatsanwaltschaft: "Wir ermitteln wegen Mordes" Eine 40-jährige vierfache Mutter ist am Montag in Goslar mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. 1 Min

So beschreibt die Staatsanwaltschaft die Tat

Aktuell versuche die Staatsanwaltschaft, die Tat möglichst genau zu rekonstruieren, sagte Staatsanwalt Wolters. Den Ablauf beschreibt er nach derzeitigem Kenntnisstand wie folgt: Die Familie schläft zusammen in der gemeinsamen Wohnung. Der Ehemann wacht auf und entschließt sich zur Tat. Er überschüttet seine schlafende Frau im gemeinsamen Schlafzimmer mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündet sie an. Ob die 40-Jährige daraufhin in Panik selbst aus dem Fenster im ersten Stock der Wohnung springt oder von ihrem Ehemann gestoßen wird, sei noch unklar. Fest stehe: Die Frau wird so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus stirbt.

Ergebnis der Obduktion soll bis Ende der Woche vorliegen

Unklar ist auch, ob sie an den Folgen des Sturzes oder aufgrund der Brandverletzungen ums Leben kam. Das soll eine Obduktion klären. Bis Ende der Woche rechnet die Staatsanwaltschaft mit einem Ergebnis. Die mutmaßliche Gewalttat soll sich der Polizei zufolge am Montag gegen 4.15 Uhr ereignet haben. Der 50-jährige Ehemann wurde vor Ort festgenommen.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, die Frau sei mit Benzin übergossen worden. Bislang spricht die Staatsanwaltschaft allerdings nur von einer brennbaren Flüssigkeit. Wir haben die entsprechenden Passagen angepasst.

Weitere Informationen Hannover: Mehr häusliche Gewalt gegen Frauen verzeichnet Wenn die eigene Wohnung nicht sicher ist: 2024 meldeten sich 300 Frauen mehr bei städtischen Beratungsstellen als im Vorjahr. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.05.2025 | 08:30 Uhr