Tankstellenüberfall in Hildesheim: Polizei fasst Verdächtigen Stand: 07.05.2025 17:45 Uhr Am Mittwoch hat die Polizei in Hildesheim einen Verdächtigen gefasst, nachdem ein Überfall auf eine Tankstelle gemeldet wurde. Inzwischen ist der 32-jährige Hildesheimer demnach wieder auf freien Fuß.

Gegen 10 Uhr wurde die Polizei nach eigenen Angaben über den Überfall in der Marienburger Straße informiert. Demnach hatte ein Mann die Tankstelle innerhalb einer halben Stunde mehrfach betreten. Dabei habe er auch etwas gekauft. Als er das dritte Mal die Tankstelle betrat, forderte er die Angestellten in einem Gespräch auf, Geld an ihn zu übergeben, hieß es. Dabei habe der 32-Jährige die Tankstellen-Mitarbeitenden nicht mit einer Waffe bedroht. Einer der Angestellten gelang es, den Alarmknopf zu drücken. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht.

Polizei ermittelt gegen den Mann aus Hildesheim

Die Suche nach dem Mann begann nach Angaben der Polizei sofort. Die Beamten entdeckten den Verdächtigen nach etwa 15 Minuten an der Ecke Nettelbeckstraße/Großer Saatner - nur wenige Gehminuten von der Tankstelle entfernt. Zwar musste der Mann die Beamten mit auf die Wache begleiten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er später aber wieder auf freien Fuß gesetzt, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen eines Anfangsverdachts auf versuchte räuberische Erpressung gegen ihn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim