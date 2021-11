Niedersachsen ab Mittwoch fast flächendeckend in Warnstufe 2 Stand: 28.11.2021 15:27 Uhr Niedersachsen steuert fast flächendeckend auf Warnstufe 2 zu. Die Corona-Regeln werden dann noch einmal deutlich verschärft - auch für Geimpfte und Genesene: Statt 2G gilt dann 2G-Plus.

Der Hospitalisierungswert lag bereits bis Sonntag vier Werktage in Folge über 6, wird er auch am Montag überschritten - und davon ist auszugehen -, gilt nahezu überall im Land ab Mittwoch die Warnstufe 2. Denn auch der zweite Inidikator - der Inzidenzwert - war in diesem Zeitraum fast überall jenseits der 100-Grenze. Lediglich fünf Kommunen sind nicht betroffen: die Städte Osnabrück und Wilhelmshaven, die Landkreise Holzminden, Nienburg und der Heidekreis. Dort wird die Inzidenz auch am Montag noch nicht fünf Werktage in Folge den Wert 100 überschritten haben. Es könnte jedoch sein, dass sie dennoch die Regeln verschärfen, um einen Flickenteppich im Land zu verhindern.

Aus 2G wird 2G-Plus

In Warnstufe 2 müssen auch Geimpfte und Genesene einen negativen Test vorlegen, wenn sie beispielsweise ins Restaurant, Kino, Fitnessstudio oder zum Friseur wollen. Ungeimpfte sind von alldem weiter ausgeschlossen. Bei privaten Feiern dürfen sich ebenfalls nur noch Geimpfte und Genesene in Gruppen von mehr als 15 Menschen treffen, auch hier gilt 2G-Plus, Masken dürfen nur im Sitzen abgenommen werden. In Innenräumen und auf Weihnachtsmärkten ist zudem das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht, eine OP-Maske reicht dann nicht mehr.

