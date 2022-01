Niedersachsen: Kritik an geplanter 2G-Regel für Jugendliche Stand: 24.01.2022 14:49 Uhr Seit Wochen wird in Niedersachsen diskutiert, ob bald auch Jugendliche, die weder geimpft noch genesen sind, unter die 2G-Regel fallen. Grüne und Landesschülerrat sind dagegen, die FDP bedingt dafür.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte bereits im Dezember angekündigt, dass die aktuellen Zutrittsbeschränkungen für Ungeimpfte ab Januar auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gelten sollten. Bisher fanden die Regierungsparteien von SPD und CDU in diesem Punkt aber noch keine gemeinsame Linie. Die FDP in Niedersachsen zeigte sich am Montag offen dafür, dass auch Jugendliche ab 16 Jahren einen Impf- oder Genesenennachweis brauchen, um bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens betreten zu dürfen, wie etwa Sportstätten und Gastronomiebetriebe.

FDP: 16- und 17-Jährige müssen selbst entscheiden können

Sofern klargestellt werden könne, dass 16- und 17-Jährige selbst in der Lage sind, über die Impfung zu entscheiden, sei die Ausweitung der 2G-Regel ein gangbarer Weg, hieß es vonseiten der FDP. "Wir warten da immer noch auf eine Positionierung der Landesregierung", sagte FDP-Sozialpolitikerin Susanne Schütz.

Grüne: Jugendliche dürfen nicht für Erwachsene büßen

Die Grünen in Niedersachsen warnen dagegen davor, Minderjährigen, die weder geimpft noch genesen sind, künftig den Zutritt zu bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens zu verwehren. "Die Aufhebung der Ausnahmen von den 2G-Regeln für Jugendliche wäre ein Freizeit-Lockdown, der sie vom sozialen und kulturellen Leben ausschließt", sagte der Grünen-Sozialpolitiker Volker Bajus. Sie dürften nicht dafür büßen, dass es unter Erwachsenen noch große Impflücken gibt.

Landesschülerrat: Eltern als potenzielles Hindernis

Auch der Landesschülerrat verwies darauf, dass sich Jugendliche nicht frei von ihren Eltern für eine Impfung entscheiden könnten. Deshalb sei eine Ausweitung der 2G-Regel "absolut nicht okay", sagte der kommissarische Landesschülersprecher Justus Scheper der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". In diesem Fall würden Jugendliche eingeschränkt, wenn die Eltern das Impfen verweigerten. Sie könnten dann wichtige Erfahrungen nicht machen, so Scheper.

