Neue Promenade "Deck" in Norddeich eröffnet Stand: 22.07.2022 14:36 Uhr Nach vier Jahren Bauzeit ist die neue Strandpromenade namens "Deck" in Norddeich im Landkreis Aurich offiziell eröffnet worden. 20 Millionen Euro hat sie gekostet.

Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) eröffnete am Freitag die neue Strandpromenade in der Gemeinde Norden in Ostfriesland. Am "Deck", wie die Promenade heißt, wurde insgesamt vier Jahre lang gebaut. Das sehe jetzt nach Urlaub aus und versprühe nicht mehr den Charme der 70er-Jahre, sagte Kurdirektor Armin Korok.

Menschen feiern Eröffnung drei Tage lang

Entstanden ist eine lange Promenade mit Dünenlandschaft, Holzbohlenwegen und einem Dünenlehrpfad. Zwischen Promenade und Dünen liegen der Hauptstrand und der eingezäunte Hundestrand. Dort gibt es sogar Strandkörbe für Vierbeiner. Für Kinder gibt es einen Dünenspielplatz, für Erwachsene hält die Promenade Sportgeräte, Volleyball- und Fußballfeld bereit. Im Zentrum der Strandpromenade befindet sich ein Platz mit Restaurants, Cafés, einer sogenannten Entdeckerlandschaft und Platz für Veranstaltungen. Auf der Plaza feiern die Menschen in Norddeich jetzt drei Tage lang ihre neue Promenade.

